性价比超高的千元强机 兼具高颜值与实用性

作者：云隐

【天极网手机频道】千元机市场的手机产品，数量相对来说多且杂，消费者很容易就踩雷，甚至购买到山塞机。这时候，品牌效应带来的口碑就凸显出来了，消费者也往往会相信耳熟能详的品牌，例如：OPPO、vivo、荣耀等。然而，即使是知名品牌，旗下的产品线也是不少的，想要在众多产品线中，找到合适的系列，再精准定位需求产品，显然是比较困难的。作为数码编辑，今天小编就来推荐三款高性价比的千元机型，需要的同学可以看看。

OPPO K10

外观设计：OPPO K10提供了冰魄蓝、月岩白、暗夜黑共三款简约配色，冰魄蓝可随光而变的渐变蓝，月岩白为岩石般干净纯粹，暗夜黑则是内敛深沉的色调。OPPO K10选用行业内难度极高的G3连续曲线平滑过渡，四边框曲面微弧设计，还原了游戏手柄式的贴合触感，握持起来完全不咯手。薄至8.73mm的机身厚度以及205g的机身重量，高颜值与轻薄性两者兼具。

基础配置：OPPO K10配备的是6.59英寸的120Hz LCD变速直屏与天玑8000-Max处理器，配合金刚石VC液冷散热系统、封闭式立体双扬声器以及旗舰级X轴线性马达，OPPO K10的性能表现相当不错，并且在功耗方面也比较出色，完全是游戏爱好者的必备神器。同时，67W超级闪充与5000mAh超大电池，也带来了不输旗舰的续航水平。

影像：OPPO K10采用“6400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头”，配合前置1600超清自拍镜头，高像素主摄的加持下，完全能够满足用户对于日常拍摄的多种需求。

售价：OPPO K10限时降价200元，8+128GB售价1799元，8+256GB售价1799元，12+256GB售价2499元。

iQOO Z6

外观设计：iQOO Z6提供墨玉、星海、金橙三款经典配色。墨玉静谧又内敛，星海如梦亦似幻，金橙温暖而闪耀。背板采用第二代星光AG工艺，内嵌反复打磨的晶体，在光的变动下会呈现出星光流动般的纯净质感。左上方以灵感双环摄像模组，定格光的速度感，潮酷演绎之下的机身，是视觉与触觉的高度平衡美感。

基础配置：iQOO Z6配备6.64英寸的LCD屏、骁龙778G Plus、满血版LPDDR 5、满血版UFS 3.1、六重冰封液冷散热系统等多项软硬件技术，兼顾性能与散热，能够带来稳定出色的游戏体验。同时，双电芯80W闪充与4500mAh大电池的加持，最快30分钟就能从1%充至100%，不仅玩得足够久，充得也足够快。

影像：iQOO Z6采用“6400万像素OIS主摄镜头 + 200万像素微距镜头 + 200万像素景深镜头”后置三摄影像模组，这也是首次在同价位中配备OIS光学防抖功能，能够拓展用户的拍摄场景，帮助轻松定格下更加清晰稳定的画面。

售价：iQOO Z6 8+128GB售价1699元，8+256GB售价1899元，12+256GB售价2099元。

荣耀X40

外观设计：荣耀X40在配色方面相当有诚意，提供了彩云追月、琥珀星光、墨玉青、幻夜黑共四款时尚配色可选。其最大的特色就是后盖的“满月星环”设计，居中对称，中式留白，传承了荣耀独特的对称美学理念，极具辨识度，。机身厚度也只有7.9mm，配合172g的重量，还是比较轻薄趁手的。

基础配置：荣耀X40采用了6.67英寸的OLED曲面屏、骁龙695处理器、GPU Turbo X、LINK Turbo X、OS Turbo X等软硬件配置，综合性能体验比较均衡稳定。千元机里的曲面屏独此一份，这块屏幕支持10亿色显示、120Hz高刷新率，1920Hz PWM高频调光，同时通过了德国莱茵TUV 硬件级低蓝光护眼认证，素质相当不错。同时，5100mAh大电池与40W快充的加持，荣耀X40的续航水平已经比肩旗舰水准。

影像：荣耀X40采用“5000万像素摄像头+200万像素摄像头”后置双摄，配合800万像素前置摄像头，依然能够帮助用户轻松定格下清晰的照片，并且自拍方面也能够满足需求。

售价：6+128GB售价1499元，8+128GB售价1699元，8+256GB售价1999元，12+256GB售价2299元。

以上三款手机，是千元机市场里，各方面配置与表现都比较均衡的产品，可以说是极具性价比的“爆款”。目前，这三款手机在各自品牌旗舰店或官网处于在售状态，并且还享有分期免息、赠送礼盒等多重国庆优惠活动，感兴趣的小伙伴可要抓紧了。