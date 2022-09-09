普通版与Pro版一样 iPhone 14全系列配备6GB运存

作者：景博健

【天极网手机频道】9月8日凌晨，苹果召开了秋季新品发布会，推出了全新的iPhone 14系列新机，与前代一样这次同样是包含四款产品，不过一直叫好不叫座的mini被屏幕更大的Plus所替代，因此这次的阵容是iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max。在过去两年的产品中，苹果区分普通版和Pro版的一个方式就是运存大小，比如去年的iPhone 13 mini和iPhone 13就是6GB运存，而Pro版本的两款则是6GB的运存，前年的iPhone 12系列也是如此，而这代产品中苹果则改变了这一策略。

Xcode 14 beta确认了这次iPhone 14的所有型号均配备了6GB的RAM，这也是自iPhone 11系列以来，所有新机型首次获得相同数量的运存。不过有传言称，iPhone 14 Pro 系列将会使用LPDDR5内存，而非Pro版本将坚持使用LPDDR4X内存，但目前该消息还没有得到确认。

虽然这次普通版和Pro版这次在运存数量上拉平了，但在核心配置上依然拉开了差距。上代产品中Pro版本的A15就比普通版要稍强一些，而这代中Pro版本用了全新的A16仿生处理器，而普通版则只用了上代“满血版”的A15仿生处理器，参数上依然拉开了一定的差距，这也算是对处理器差一代的一点小补偿吧。虽然A15仿生放到现在依然很强，但同样是新机却差了一代处理器还是让人有点小纠结。另外，除了处理器不同外，这代的Pro版与普通版相比，主摄升级到了4800万像素，还引入了全新的“灵动岛”，我个人感觉比之前几代的差距更大了。

今天晚上除了全新的Plus版本外，其余三款都将开启预售，错过发布会的小伙伴可以看看我们的回顾视频来了解下这几款产品，至于到底买不买还是先看看自己的钱包支不支持吧。