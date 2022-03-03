vivo品牌副总裁贾净东：原NEX系列的使命将由旗舰X系列承载

作者：墨将

【天极网手机频道】3月3日，针对NEX相关的传闻，vivo品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东在社交媒体上做出回应称：“原NEX系列对新体验、新形态的探索与创新使命不会消失，将由我们的旗舰产品X系列来承载。”同时，贾净东还强调，无论vivo的产品组合如何改变，坚持用户导向，坚持设计驱动，创造伟大的产品是我们不变的理念和追求。

据了解，原NEX系列主打黑科技，具有创新探索属性;而X系列为vivo旗舰系列，针对年轻和时尚消费人群，主攻主流旗舰市场。得益于vivo在影像层面的产品和技术上持续发力，近几代推出的 X 系列，在很大程度上帮助 vivo 撑起了它在高端领域的认可度，旗舰产品X系列完全能够承接原NEX系列的使命与任务。

贾净东还透露，很快vivo的X系列就要迎来自己的十周年，即将到来的X系列新品家族也会在形态和体验方面呈现更多创新和惊喜。实际上，vivo X系列在科技创新与影像领域上的探索从未停歇。X50 Pro的“微云台”针对不同消费者做出的差异化垂直产品，使得 vivo 影像技术成功出圈；X60 系列和 X70 系列中，vivo 对 “微云台” 进行了两次升级，使得其效果越来越好；而与蔡司公司成为 “全球影像战略合作伙伴”，联合打造的“vivo 蔡司联合影像系统”，让其获得软硬件方面的深度优化；vivo自研V1芯片，高算力、低时延、低功耗的特性让X系列黑光夜视获得极大突破。

最后，贾净东表示大家对NEX的任何期待，都可以在X系列新品上得到答案。根据此前爆料显示，vivo 最新一代旗舰或将于近期与大家见面，或为X系列的迭代旗舰X80。届时其将带来哪些创新新技术以及影像新突破，我们拭目以待。