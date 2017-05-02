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网传苹果推数字转账功能 但成功率并不高

天极网手机频道 2017. 05. 02 作者：惜 责编：王跃锐
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】在4月中旬，微信宣布取消公众号赞赏功能，虽然微信公众号的赞赏功能被取消了。不过受影响的只有苹果手机用户，安卓手机用户可以正常进行，但依然引起了公众号创作者的恐慌。苹果此举也并非毫无道理，苹果对于非IAP机制的购买按钮或外部链接进行关闭，主要是为每一个消费者在iOS系统上的付费负责。


苹果大战支付宝、微信

　　不过在怼完微信之后，苹果似乎将矛头指向了支付宝。近日，有消息称苹果将推出自己的数字转账业务，未来的苹果数字转账服务将允许苹果手机用户之间的数字转账，这就是赤裸裸的在抢支付宝和微信支付的饭碗。其实苹果将推出数字转账是无奈之举，因为APPLE Pay入华已经有一年时间，不过交易额只有360亿美元，与预期中的2070亿美元想去甚远;反观国内的微信和支付宝，它们在2016年的交易额都超过了万亿美元，苹果哪能不急?


Apple Pay

　　其实APPLE Pay在国内不受用户欢迎的原因在与支付的局限性和手续费用。无论是微信还是支付宝，经常性的推出优惠活动，以此吸引用户使用，而苹果却反其道而行，不仅仅没有任何活动福利，甚至还要收取手续费;第二大点就是使用APPLE Pay需要商家开通NFC支付功能，而支付宝、微信只需要一个二维码就可以解决，方便程度不言而喻。


三家扳手腕

　　在怼完微信公众号之后，苹果再将矛头对准了微信支付和支付宝，试图抢夺已经被瓜分完成的移动支付市场，难度之大可想而知。在笔者眼中，苹果要抢夺微信支付、支付宝市场是几乎不可能的，为什么这么说？因为现在的用户在付费等方面已经形成了习惯，再者，苹果的数字支付势必要向用户和商家收取手续费，而这一点又不符合国人的利益，自然难以得到用户认可。

　　在这里只能说，苹果的思路很难适用于国内!到最后依然难以撼动微信和支付宝的市场。

作者：惜责任编辑：王跃锐）
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