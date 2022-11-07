以“Siri”取代“Hey Siri”，你会经常使用语音助手吗？

【天极网手机频道】在2011年的iPhone 4S上，苹果推出了一款手机语音助手，为其取名为“Siri”。自那以后，这款手机语音助手便沿用至今，并且随着人工智能的发展，其呈现出的智能化特性也愈发成熟，已拓展至电脑、电视、音箱、智能手表等产品上，打造了全新的智能家居场景。在语音AI技术成熟的今天，一句简单的“Hey Siri”，就能让手机脱离用户的双手，实现许多智能化的功能。

日前，有消息称，苹果决定简化iPhone语音助手的唤醒词，以“Siri”取代“Hey Siri”。同时，苹果未来还想要开放Siri，从而能够更好地与第三方服务与应用配合使用，扩大其覆盖的范围。不可否认的是，以更为简洁的“Siri”取代“Hey Siri”来唤醒手机的语音助手，确实能让用户的使用体验提升了不少。毕竟，如今想要触发苹果手机的语音助手Siri，确实存在一定的难度，并不如其他手机厂商唤醒语音助手来得方便。

但是，想必不少用户也存在一定的担忧，可能会因此提高其误触率。笔者以为这倒不用过于担心，既然是为了提升用户体验，苹果自然也是会优化其识别的准确率，具体表现如何，我们还是得看最终的实际成品。在笔者看来，更为重要的是，苹果决定开放Siri与第三方服务与应用配合使用。如此一来，用户通过Siri就能简单使用更多的软件功能，而不仅仅限于苹果手机本身。

其实，不止苹果，近些年来基本所有的手机厂商，在手机语音助手上也是花费了较多的心思，只不过用户的热情却并不像刚开始接触时那般高涨，反而有所下降。从场景来看，公共场景下使用手机语音助手的频率显然是比较低的。例如：声音嘈杂的公共场景，手机语音助手的识别并不准确，想要唤醒它都可能是个问题，更不用说让其实现某些准确的功能操作。而安静的公共场景，可能会涉及到个人的隐私信息，又不好通过语音传递，这也就衍生出了手机语音助手的另一大问题――隐私泄露。

现如今的手机语音助手，基本都是通过对用户的日常数据、使用习惯等隐私信息的获取与分析，从而经过长期地学习，为用户提供更为智能化的功能，这是一个必然的过程，而隐私泄露的可能性问题也因此诞生。在用户看来，长期收集用户隐私信息，是否被泄露，显然是不得而知的，尽管一向强调以尊重用户隐私为主的苹果，也曾被曝出相关的隐私泄露问题。因此，按照用户的思维来看，不使用语音助手，便能够降低隐私信息泄露的概率。

在笔者看来，由于人工智能的发展与推动，手机语音助手所采用的技术确实比较成熟了。从现有的功能来看，语音助手已经能够实现语音翻译、语音输入、智能家居控制等多种智能化功能，特别对于儿童或老年人来说，语音助手的存在，存在着便利性属实不可小觑。

从长远来看，作为人机交互的重要组成部分，语音助手在未来的科技生活中，也占据着举足轻重的地位。至于用户隐私与科技便利的博弈，这是大多数科技产品所要面临的时代性考验，不可避免却又急需解决，才能让科技真正为普通大众所用。