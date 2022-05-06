OPPO曾子敬：正在研究便捷血压监测设备，致力于做用户的陪伴者和守护者

作者：弈秋

【天极网手机频道】5月6日，微博话题“年轻人更应重视心血管疾病”登上热搜榜，并迅速引起微博网友地广泛讨论。心血管疾病在认知里原本是老年病，没想到当下却越来越偏向我们年轻人。或许现在越来越多的年轻人已经明显受到了心血管疾病的困扰，轻微会出现气短、心悸、胸闷不适等症状，严重的话后果简直无法设想。

在该话题的热议下，OPPO助理副总裁、健康实验室负责人曾子敬此前的演讲内容再次热转。在《科学闪耀青春之光》节目上曾子敬的演讲就曾提到，心血管疾病离年轻人并不遥远，如果大家不关心自己的心血管健康，那么隐患就可能悄无声息出现在我们的身体里。

演讲中提到“以敬畏生命为底色，以挽救生命以及改善生命的质量为目标”。其是这么说的，也带领着OPPO健康实验室团队这么做科研产品研发工作。

现在OPPO健康实验室已经推出的OPPO Watch 2 ECG版是支持心电监测图的，它内置专业心率监测系统，支持一周7天内每天24小时不规则心率监测，我们可以参考给出的数据，更及时发现房颤、早搏等心率失常问题，有效预防心脏疾病。而且从官方信息了解到，OPPO的智能手表与国内多家顶级医疗机构合作，所以对于它的专业性我们是可以信任的。的确是现在我们有越来越多的人选择通过穿戴智能设备，来监测自身日常的身体状况。

相对而言心血管疾病被称为“无声杀手”确实不为过，因为很多人并不知道自己是否有高血压，毕竟日常又没有什么渠道，所以可能在每次的医院体检才会对自己的身体状况多了解一点。但是大多数人总是在身体感到不适的情况下，才会去医院做进一步的检查。现在OPPO健康实验室负责人曾子敬带领着团队在这方面做深入研究，他们正在致力潜心研究更为便捷的血压监测设备，提倡通过前期的预防型医疗，帮助用户养成健康的生活方式，帮助用户关注家人及长辈的健康状况。

当然官方渠道还透露到OPPO健康实验室在当前阶段将聚焦睡眠、心血管、糖尿病、运动健康、远程医疗等方向的深度探索和前沿技术研究，与阜外健康生活方式医学中心启动“生活方式干预在高血压及正常高值血压人群中的临床应用效果研究”合作课题。除此之外OPPO健康实验室还与国内多所顶级医疗机构和高校建立了密切的合作关系，将研究重点放在运动健康、心血管疾病、睡眠健康等几个纵向领域，将科技与医疗相结合，打造自己的健康生态。

就像曾子敬在演讲中说到的科研工作并不是一个一蹴而就的过程，在今天，很多我们耳熟能详的认知和常识，都是在一个漫长的过程中建立起来的。若是可以通过简单地佩戴智能手表就能实现连续的无感血压监测，毫无疑问这对我们用户来说真的是很方便，希望那一天不会太远。让其所研究的便捷血压监测设备，真正致力于成为用户的陪伴者和守护者。也期待今后OPPO健康实验室能不断深入研发，让更多的科学成果真正普惠于人。当然关于心血管疾病生活中多加预防也很重要，主要是要先培养自己的健康意识。比如，改掉熬夜的坏习惯、做适量的运动、合理饮食等，都是很有效的预防方法。