苹果宣布停产iPod Touch，库存有限售完即止

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月11日消息，苹果宣布正式停产iPod touch，这个过时产品的功能早已被iPhone和iPad等其他苹果设备所取代。

据悉，iPod touch是iPod产品系列中仅存的设备，自2019年5月以来再也没有更新过。苹果公司的营销主管格雷格・乔斯韦克在一份声明中说，“iPod的精神在其他苹果产品中继续存在”。

2001年10月，苹果公司推出了第一款iPod，在当时它算得上是一款革命性的音乐设备，将成千上万的歌曲放入了苹果粉丝的口袋。

苹果之后推出了iPod的许多迭代产品，包括iPod Shuffle、iPod nano、iPod Classic和iPod touch，但后来都被淘汰并停产了。

目前，苹果的网站、苹果零售店和苹果授权经销商仍有一部分iPod touch的存货可购买，售完为止。

第七代iPod touch的售价为1599元起，它采用了4英寸显示屏，包含Home键但没有生物识别解锁功能，内置A10 Fusion芯片。并且有粉红色、红色、太空灰、银色、金色和蓝色可供选择。

苹果在官网提到：“问世20多年来，iPod吸引了全世界希望音乐能随身相伴的用户。今天将曲库随身携带的体验已经融入了苹果整个产品阵容，包括iPhone、Apple Watch、iPad和Mac；与此同时，通过Apple Music，用户可以畅听数千万首歌曲和数以万计的精彩歌单。”

以下是几款经典iPod的产品信息：

初代iPod：2001年10月23日发布，首款将1000首歌曲和10小时续航放进184g机身内的MP3播放器;

iPod mini：2004年2月20日发布，整机重量仅102g;

iPod nano(第二代)：2006年9月25日发布，轻薄设计、彩色显示屏、六彩机身、24 小时续航，可容纳2000首歌曲;

iPod touch(第一代)：2007年9月5日发布，拥有3.5英寸宽屏屏幕，支持多点触控;

iPod nano(第七代)：2012年9月12日发布，迄今为止最薄的iPod，厚度仅5.4mm，拥有2.5英寸多点触控显示屏;

iPod shuffle(第四代)：2015年7月15日发布，小方块时尚设计，2GB存储空间(可容纳数百首歌曲)，续航达15小时;

iPod touch(第七代)：2019年5月28日发布，搭载A10 Fusion处理器，最高256GB存储空间。