央视《直播大湾区》聚焦东莞，解析优秀国产手机厂商的科创之路

作者：墨将

【天极网手机频道】在电子信息产业方面，东莞一直处于全国先进水平，据称全球每5部智能手机就有一部来自东莞。这里拥有19万家工业企业、7387家国家高新技术企业，拥有强劲的科技创新实力。6月26日，中央广播电视总台大型融媒体报道《直播大湾区》东莞篇，探寻东莞制造业从传统制造业到先进生产线的发展。据了解，《直播大湾区》节目组走访vivo东莞总部，探访vivo在智能制造领域和科技创新方面的探索与成果。vivo相关领域负责人还阐述了对未来智能手机前沿基础研究方向的有关看法，以及智能手机产业在大湾区庞大的产业结构中发挥的作用和产生的附加值。

在vivo东莞总部的智能手机生产车间，vivo制造工程部总经理叶明星详细介绍了智能手机生产的全过程。叶明星指出，vivo在智能手机的制造过程中非常重视在技术层面上的创新，特别是在移动影像领域，vivo自研的专业影像芯片V1和V1+不仅让更多人关注到了vivo的创新研发实力，还让vivo在移动影像领域率先进入到了硬件级算法时代，使vivo相比其它手机厂商拥有了更领先的影像优势。

此外，早在2020年vivo就与蔡司展开了深度合作，双方组建了联合实验室，携手攻克和解决手机摄影中用户的痛点问题。2022年初，“vivo中央研究院”成立，相继建立用户创新实验室、芯片实验室、模拟网实验室、千镜安全实验室等先进的新技术实验室与研究所，vivo持续加大对中长期技术的探索与投入。

在vivo可靠性实验室，vivo通信研究院深圳研究中心负责人张晨璐向大家展示了一台vivo手机都要历经哪些严苛的测试，才能放心地交到消费者手中。张晨璐强调， vivo对手机的品质一直有着极高的要求，多项测试标准甚至远超行业标准，极大地保证了产品的高品质和高可靠性。同时，vivo还正式获得CNAS颁发的资质认可证书，这表明vivo实验室不仅具备行业领先的标准化管理水平，还具备国际范围认可的检测能力。

张晨璐还特别提到了vivo对于移动通讯技术取得的研究成果与未来布局。他表示，早在2016年，5G通讯标准还未完善之前，vivo就开始了预研与投资，迈出了研究5G的第一步。截至2022年5月，vivo累计共申请4000多项5G发明专利，向3GPP标准化组织提交5G提案近8000篇，为5G技术的发展贡献了属于中国的一份力量。关于vivo在移动通讯技术未来的布局，张晨璐表示，vivo在2020年就正式对外发布《6G愿景需求与挑战》和《数字生活2030+》6G系列白皮书，从技术和工程实现角度具体化提出了6G的定义和技术标准，而敢于向10年后的通讯技术发起探索，正是源于vivo强大的科研实力和综合实力。

大型融媒体报道《直播大湾区》是由中央广播电视总台与粤港澳大湾区各城市媒体合作推出的系列节目，生动讲述大湾区不同城市的新发展和新变化，立体展现湾区城市的特色与新貌。作为身处大湾区的科技制造型企业，张晨璐表示，vivo要做到人才梯队的可持续性建设，正不计成本的投入科技研发，为大湾区发展建设贡献力量的同时，也加速实现中国制造向中国创造，中国产品向中国品牌的转变。此次《直播大湾区》来到东莞，希望以智能手机行业为缩影，让全世界触摸到大湾区的时代脉动。

根据全球知名调研机构 Counterpoint 的数据显示，vivo 在 2021 年以22%的市场份额，成为中国智能手机市场占有率第一名，这正是vivo坚持技术创新与品质把控的最佳成果体现。

2022年将是智能手机具有挑战性的一年，vivo确定了“技术发展+用户需求”双轮驱动发展战略，将持续发力设计、影像、系统、性能4条技术研发长赛道，全力在高端市场突围。