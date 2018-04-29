ÈýÐÇ¡°»Ê¹Ú¡±Galaxy Note9ÏÖÉí¹¤ÐÅ²¿£ºÌáÇ°·¢²¼ÎÈÁË£¿

ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿Æ»¹ûºÍÈýÐÇ×÷Îª¸ß¶ËÊÖ»úÊÐ³¡Á½´ó¾ÞÍ·£¬Ò»Ö±ÒÔÀ´¶¼´¦ÓÚÕë·æÏà¶ÔµÄ¾ÖÃæ¡£¾Ý¶à·½Ã½Ìå±¨µÀ³Æ£¬Æ»¹ûiPhone XÓÉÓÚÏúÁ¿²»¼Ñ£¬½ñÄê½«ÌáÇ°·¢²¼ÐÂiPhone¡£
Æ»¹ûºÍÈýÐÇ
¡¡¡¡×îÐÂÏûÏ¢ÏÔÊ¾£¬ÎªÁË¸üºÃµØÓëÆ»¹ûÐÂ¿îÆì½¢¾ºÕù£¬ÈýÐÇÒ²½«×Ô¼ÒÏÂ°ëÄêÆì½¢²úÆ·Galaxy Note9·¢²¼Ê±¼äÌáÇ°¡£
¡¡¡¡4ÔÂ29ÈÕ£¬¹¤ÐÅ²¿ÎÞÏßÈÏÖ¤ÖÐÐÄÉÏ³öÏÖÁËÒ»¿î´úºÅ¡°SM-N9608¡±µÄÐÂ»ú£¬¸Ã»úÀ´×Ô»ÝÖÝÈýÐÇµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬²¢ÇÒÒÑÍ¨¹ýÈÏÖ¤¡£¶ø°´ÕÕÒÔÍùÃüÃûÏ°¹ß£¬Õâ¿îÐÂ»úÓ¦¸Ã¾ÍÊÇNote 9µÄ¹úÐÐ°æ¡£Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ÈýÐÇNote9¿ÉÄÜ»áÓÉÒÔÍùµÄÇï¼¾·¢²¼ÌáÇ°ÖÁÏÄ¼¾·¢²¼¡£
ÈýÐÇSM-N9608ÈëÍø¹¤ÐÅ²¿
¡¡¡¡ÐèÒª×¢ÒâµÄÊÇ£¬´ËÇ°±¬ÁÏ´óÉñevleaksÔøÍ¸Â¶£¬ÈýÐÇNote9ÄÚ²¿´úºÅ¾ÍÊÇ¡°»Ê¹Ú¡±(Crown)£¬Ô¤¼Æ×î¿ìÓÚ½ñÄê7ÔÂ·¢²¼¡£Èç´Ë¿´À´£¬¸ÃÏûÏ¢Ó¦¸Ã±È½Ï¿¿Æ×¡£
evleaks±¬ÁÏÏûÏ¢
¡¡¡¡×ÛºÏÄ¿Ç°ÒÑÖªÏûÏ¢£¬ÈýÐÇNote9È·ÈÏ´îÔØæçÁú845´¦ÀíÆ÷»òExynos 9810(¶þ´ú¹¤ÒÕ)£¬»òÅä±¸Ò»¿é18.5:9µÄ6.4Ó¢´çÈ«ÊÓÇúÃæÆÁ;¸¨ÒÔ6GB+128GB´æ´¢×éºÏ;Ô¤×°Android 8.1ÏµÍ³£¬ÄÚÖÃBixby 2.0ÕýÊ½°æ¡£¶øÓëÈýÐÇGalaxy S9²»Í¬µÄÊÇ£¬ÈýÐÇNote9µÄÉý¼¶ÖØµã½«·ÅÔÚS PenÉÏ£¬Ðû´«ÓïÎª¡°ÊéÐ´ÖØÐÂÏëÏó¡±¡£
¡¡¡¡Í¬Ê±£¬¸ù¾Ý·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZÔ¤²â£¬Note9»¹ÓÐÍû³ÉÎªÈýÐÇÊ×¿îÆÁÏÂÖ¸ÎÆÊÖ»ú;µ«²»»áÖ§³Ö3D½á¹¹¹â£¬¶øÊÇ¼ÌÐø¶ÔºçÄ¤¡¢ÈËÁ³Ê¶±ð×ö¹¦ÄÜÐÔ¼ÓÇ¿£¬ÒÔ¶Ô¿¹ÐÂiPhone XµÄFace IDÃæ²¿Ê¶±ð¹¦ÄÜ¡£
¡¡¡¡ÄÇÃ´ÊÂÊµÊÇ·ñÈç´Ë£¬ÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É¡£