moto X40将于12月发布：支持IP68防尘防水

【天极网手机频道】11月28日消息，联想中国区手机业务部总经理陈劲发博官宣，moto X40将在12月正式发布。陈劲表示，moto X40将支持IP68防水，并且称呼其为“手机中的SUV”，既能纵情都市，也能翻山涉水，可见moto X40在防护性能上有了显著提升。

在最近的微博中，陈劲又陆续预热了moto X40的部分特性。“有包袱的人，才需要不断剃掉包袱。myui 5.0，自始至终的好、轻、快，清爽出发，很快来。”如此看来，全新的myui 5.0也将在moto X40上首发搭载。并且从各家最近的预热来看，明年的手机系统将有明显的“减负”特征，轻量化、小型化、快捷化成为各家系统追求的重点。

值得一提的是，即将面世的moto X40将搭载最新的第二代骁龙8平台，与第一代骁龙8相比，速度提升35%，能效提升46%。此前陈劲还分享了moto X40的安兔兔基准测试成绩，获得了1312901的高分。

而moto X40具备IP68防护等级意味着该设备可以在最深1.5米的淡水中浸泡长达30分钟，并且还可以防尘。但是需要注意，IP68等级并不防水蒸气，因此还是不要将其放入浴室等环境。

据了解，moto X40目前已经在工信部设备入网。根据公示信息显示，moto X40正面将采用一块6.67英寸OLED屏，分辨率1080P，前置居中开孔，支持屏下指纹识别。后置相机为左上方形三摄模组，三枚镜头分别为5000万像素大底主摄、5000万像素超广角和1200 万像素人像镜头。其他配置方面，moto X40内置4950mAh或4450mAh两个版本的电池，配备8GB、12GB、18GB内存与128GB、256GB、512GB的存储。