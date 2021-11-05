用户隐私安全保护 还需从源头抓起

作者：林夏

【天极网手机频道】随着频发的各种用户隐私信息泄露事件，让用户隐私安全成为了一个公共的议题。越来越多的用户对隐私安全方面的举措尤为关注，手机厂商也逐步建立起一套自己独有的隐私安全保护体系，保证用户的隐私安全。

11月5日，由OPPO安全举办的2021年第三届安全与隐私宣传周落下帷幕。据了解，自2019年开始，OPPO每年都举办“安全与隐私宣传周”活动，至今已经举办三届。

而本次活动旨在向全体员工展示了OPPO在信息安全与用户隐私保护方面的规范及实践，从源头抓起，进一步提升了员工安全的素养，为OPPO产品和服务的安全与隐私保护打下了坚实基础。

在今年的宣传周中，OPPO以“安全知识竞赛”为核心，通过创新学习模式及趣味游戏等形式，宣导信息安全与隐私保护的重要性，帮助全体员工实现了从“要我合规”到“我要合规”的思维转变，可以说是一场兼具专业性与趣味性的活动。这种重视对员工安全意识培养的举措，是从源头抓起，确实能够解决大部分问题。

笔者认为，对于手机厂商来说，生产出优良的产品固然重要，但用户的隐私安全也同样不可忽视。OPPO自然也不例外，一直致力于打造保护用户数据与隐私安全的产品与服务。而持续多年举办的宣传周活动，正是出于这种对产品安全和用户隐私保护的承诺。

此外，目前OPPO的隐私安全系统已经通过了ePrivacy、TrustArc、ISO等多个权威的认证，隐私信息与安全合规体系认证家族涵盖ISO/IEC 27701、27001、27018、29151、CSA Star等，日前更成为中国首个获CC MDFPP国际安全认证的终端厂商，处于业内领先水平，彰显OPPO手机的安全性获得普遍认可。

围绕用户安全隐私保护，为用户提供安全、可信、合规的应用产品，同时在行业生态安全建设的道路上持续探索，这种可信赖、有担当的手机品牌才是真正让用户放心的品牌。