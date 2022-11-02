iPhone也顶不住！报告称iPhone在华周销量惨遭“滑铁卢”

【天极网手机频道】虽然iPhone 14系列被网友骂得实惨，但是iPhone 14 Pro的销量还算不错的，前两天苹果的2022财年第四财季财报数据显示第四季度总净营收为901.46亿美元，约为人民币6547亿元，同比增长8%。其中第四季度 iPhone 收入占比为 426.3 亿美元，同比增长 9.7%，季度营收创下了历史新高，iPhone 14 Pro系列手机供不应求。再加上10月31日晚8点的双十一大促活动正式开启，降价之后的iPhone、AirPods Pro 2、iPad Air 5等多款产品都出现了“抢空”的现象，并且当天销售额很快就破亿了。

这个成绩似乎看着非常出色，但是美国投行杰富瑞在早些时候发布报告称，iPhone在中国的周销量迅速下降，尤其在10月24日开始的那一周，苹果在中国的iPhone销量大降27%，连续第三周下滑且跌幅越来越大。

不过话又说回来，iPhone 14系列外观不改，芯片不换，没有升级确实也没有买的意义，甚至有消费者都喊起“你不买我不买，销量下降百分百”的口号了。而且大家都在等双十一的大促活动，销量有所下降也是意料之内。根据数据显示，今年全球智能手机市场的出货量连续三个季度下降，随着利率上升和能源价格上涨，消费者对电子产品的需求逐渐放缓，再加上因为供应链紧缺等问题，苹果目前是已经放弃了增加iPhone 14产品系列产量的计划。

分析师表示，虽然iPhone 14系列提前一周发布对销量同比下跌有所影响，但销量负面趋势仍无法忽视，而且比其他安卓厂商机型销量下跌得更为糟糕。截止至9月份的3个月内，iPhone在国内销量增长了5.7%，而安卓机的销量下降了15.2%。但在iPhone 14系列发售一个月后，苹果在中国的市场份额却下降了4%-5%。即便iPhone 14系列进行了降价活动，其中iPhone 14 Plus是此系列降价幅度最大的一款，报价单显示，iPhone 14 Plus最便宜的配色是红色，价格是5950元，比首发价便宜1049元。而此时距离iPhone 14 Plus首销不到半个月的时间，iPhone 14 Plus成为了苹果近年来降价最快的手机，但无济于事，而这也侧面表现出了iPhone 14系列并不尽如人意。

相比于iPhone 14系列，其实今年安卓阵营还是挺香的，你们觉得呢？