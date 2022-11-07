不好过！Meta计划大规模裁员 或影响数千员工

【天极网手机频道】11月7日消息，据《华尔街日报》报道，Meta计划大规模裁员，可能会影响“数千名”工人。消息人士透露，裁员最早可能在当地时间周三开始。

Meta也就是Facebook和Instagram的母公司，该公司在报告中提到，截至9月底，公司员工人数超过87000人，这次的裁员预计将裁减一大部分员工。《华尔街日报》的消息显示，裁员对Meta的打击可能比Twitter进行的大规模裁员更严重，而后者的裁员影响了公司7500 名员工中的约一半人。

早在今年6月，Meta首席产品官Chris Cox就警告员工公司将度过一段“非常时期”，并指出员工必须“在增长放缓的环境中完美执行任务”。Meta首席执行官马克・扎克伯格在同一时期开始对员工表达不满，他甚至用了“公司里可能有很多人都不应该在这里”这样的语句来描述。扎克伯格在9月暂停了招聘，并警告说该公司可能会在不久的将来裁员。

目前Meta拒绝就这一情况进行评论，但扎克伯格在上个月的公司财报电话会议上提到，2023年Meta将把投资重点放在少数高优先级增长领域，这意味着一些团队会得到成长，但大多数其他团队将在明年保持稳定或缩小规模。总体而言，预计到2023年底，Meta的组织规模将保持大致相同，甚至比现在的规模略小。

尽管扎克伯格表示Facebook的活跃用户比以往任何时候都多，但投资者仍然对该公司在元宇宙上的豪赌表现出了担忧。事实是，尽管发布了全新的Meta Quest Pro，Meta相关部门也难掩颓势。该公司的VR部门在上个季度亏损了37亿美元，今年总共亏损了94 亿美元，而该公司的股价目前正处于2016年以来的最低水平。马克・扎克伯格的选择或许并不是错的，而是就现在来说，Meta还是有些太超前了。