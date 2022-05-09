新版诺基亚N73被曝光：外观设计别出心裁，或搭载2亿像素主摄

作者：墨将

【天极网手机频道】10多年前，诺基亚N73的发布在手机圈引起不小的关注，在当时这款产品被誉为行走的“口袋相册”。时隔十数年，新版诺基亚N73被曝光，有网友爆料诺基亚新机N73的外观渲染图。据称，该机是2006年款诺基亚N73的5G复刻版。

从渲染谍照上可以看到，新版诺基亚N73的外观设计比较独特，后置的手机摄像头数量足足达到了五枚，在手机的边角上呈矩阵式分布。新版诺基亚N73取消了原来的实体键按键，采用一块约7.1英寸的OLED 屏幕，支持2K分辨率与144Hz屏幕刷新，微曲屏设计。正脸屏幕上有两个“挖孔”，这也意味着新版诺基亚N73为前置双摄。

值得一提的是，这款新机的镜头盖板形状也别出心裁，弧形设计类似“刀鞘”。而且新版诺基亚N73的镜头外全部都有一圈红圈装饰，让那些镜头像看起来像是镶嵌在上面的宝石。 消息还称，新版诺基亚N73将采用大底主摄，可能将搭载2亿像素的主摄。主摄的直径几乎相当于两颗副摄之和，具体的型号可能是三星的HP1传感器。

去年三星亮相的这颗2亿像素手机传感器ISOCELL HP1，单像素达到0.64μm，支持ChameleonCell像素融合技术，可拍摄8K 30帧视频。 不过目前尚未有搭载HP1的新机亮相，新版诺基亚N73如果真将采用该传感器，那么意味着它将需要更多的准备时间。保守估计，新版诺基亚N73最早也将于今年下半年亮相，届时其会否以“刀鞘”设计与大家见面，我们不妨一同期待。