2799元！iQOO Neo6 SE 12+512GB版本今日开售

作者：云隐

【天极网手机频道】在中端手机市场，大部分手机在内存方面，一般而言最高提供12+256GB，很少有厂商会推出512GB的产品。然而，随着应用软件安装包逐渐增大，以及用户拍摄照片与视频需求的提升等，256GB对于某些用户来说显然不够用。近期，iQOO Neo6 SE推出了12+512GB，并于今日开售。

据了解，iQOO Neo6 SE定位中端机型，主打游戏体验，并提供星际、霓虹、炽橙三款时尚配色，在外观设计上采用了透明胶片云阶设计，与iQOO数字旗舰的速度美学相契合。在配置上，iQOO Neo6 SE搭载骁龙870处理器，配合叠瀑液冷散热系统，理论上性能释放更为彻底，功耗也控制得较好。同时，6.62英寸三星E4 OLED屏幕，具备120Hz刷新率、1200Hz瞬时触控采样率、1300nit局部峰值亮度、SGS低蓝光认证等多项特性，屏幕素质相当不错。如此一来，iQOO Neo6 SE的游戏体验也是非常均衡稳定，属实是游戏发烧友的必备神器。

其他配置上，iQOO Neo6 SE内置4700mAh大电池，配备80W双电芯闪充，35分钟左右即可充满电，充电与续航能力能够比肩大部分旗舰手机。此外，在影像方面，iQOO Neo6 SE拥有6400万像素的主摄镜头，高像素主摄的加持下的影像能力也并不差，能够帮助用户轻松拍摄下清晰的照片。价格方面，iQOO Neo6 SE 8GB+128GB售价1999元，8GB+256GB售价2299元，12GB+256GB售价2499元，12+512GB售价2799元。

笔者以为，本次iQOO Neo6 SE新增的512GB版本，弥补了中端机大内存版本的空缺，对于大部分用户来说无疑是友好的。毕竟，如今的消费者已经不再是“唯性能论”，反而随着手机寿命的延长，对大内存的需求愈发高。笔者也相信，不止iQOO Neo6 SE，未来也会有越来越多的512GB大内存的中端机出现。