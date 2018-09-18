iPhone降价有望，LG Display成苹果OLED二号供应商

【天极网手机频道】新一代iPhone发布后，不少人对其高昂的售价进行了吐槽，由于新iPhone成本本就不低，加上OLED面板产量的上涨，也让苹果在控制成本的道路上越走越远。

不过苹果很快就等来了一个好消息，那就是第二位OLED面板供应商诞生了。据台媒Digitimes报道，LG Display近日通过了苹果对可挠式OLED面板的质量测试，成为了继三星之后第二家苹果OLED面板供应商。

遗憾的是，虽然LG Display通过了苹果的质量测试，但是由于生产良率较低导致无法大规模量产，因此今年苹果主要的OLED供应商将仍是三星。不过相信随着LG Display的品控提升，苹果打破三星垄断局面的渴望也即将实现。

由于对LG Display的OLED面板做过评估，苹果目前并未向LG Display增加太多订单，预计LG Display将会在今年出货200万块OLED面板。

虽然苹果渴望打破三星对于OLED面板的垄断局面，但仍要顾忌其自身的质量问题。业界群雄均希望能在OLED领域有所突破从而获得苹果的青睐，像京东方和夏普就先后参加了苹果OLED面板供应商的测试，但这两大厂商均未能通过苹果的质量测试。

由于三星独揽OLED面板的供应权，让苹果在OLED面板成本控制方面的表现始终不如人意。但随着LG Display的入局以及更多厂商的加入，相信三星的垄断局面终究会被打破，而iPhone的价格相信也会有所下降。

（ 作者：Migi 责任编辑：Lore）

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