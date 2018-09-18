天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>LG Display已成苹果OLED二号供应商

iPhone降价有望，LG Display成苹果OLED二号供应商

Yesky天极新闻 2018-09-18 10:58 我要吐槽

　　【天极网手机频道】新一代iPhone发布后，不少人对其高昂的售价进行了吐槽，由于新iPhone成本本就不低，加上OLED面板产量的上涨，也让苹果在控制成本的道路上越走越远。

iPhone降价有望，LG Display成苹果OLED二号供应商

　　不过苹果很快就等来了一个好消息，那就是第二位OLED面板供应商诞生了。据台媒Digitimes报道，LG Display近日通过了苹果对可挠式OLED面板的质量测试，成为了继三星之后第二家苹果OLED面板供应商。

　　遗憾的是，虽然LG Display通过了苹果的质量测试，但是由于生产良率较低导致无法大规模量产，因此今年苹果主要的OLED供应商将仍是三星。不过相信随着LG Display的品控提升，苹果打破三星垄断局面的渴望也即将实现。

　　由于对LG Display的OLED面板做过评估，苹果目前并未向LG Display增加太多订单，预计LG Display将会在今年出货200万块OLED面板。

　　虽然苹果渴望打破三星对于OLED面板的垄断局面，但仍要顾忌其自身的质量问题。业界群雄均希望能在OLED领域有所突破从而获得苹果的青睐，像京东方和夏普就先后参加了苹果OLED面板供应商的测试，但这两大厂商均未能通过苹果的质量测试。

iPhone降价有望，LG Display成苹果OLED二号供应商

　　由于三星独揽OLED面板的供应权，让苹果在OLED面板成本控制方面的表现始终不如人意。但随着LG Display的入局以及更多厂商的加入，相信三星的垄断局面终究会被打破，而iPhone的价格相信也会有所下降。

作者：Migi责任编辑：Lore）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
魅族手机
魅族新发三款手机优势尽显，黄章：将取消魅蓝手机
Find X信号测试
OPPO Find X信号测试 时隔四年新旗舰做到了内外兼修
整机数码游戏软件
Think X1隐士
给你无负担的高性能！ThinkPad X1隐士评测
华硕ROG冰刃3
华硕ROG冰刃3与枪神2 Plus发布，售价分别为20999元和13999元
热门产品
  1. 三星 GALAXY Note 9(128GB/全网通)￥6999
  2. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2399
  3. vivo X23(128GB/全网通)￥3498
  4. 苹果 iPhone Xr(64GB/全网通)￥6499
  5. OPPO R17(8GB/128GB/全网通)￥3499
  6. OPPO R15(6GB/128GB/全网通)￥2999
  7. 小米 8(64GB/全网通)￥2599
  8. OPPO Find X(256GB/全网通)￥5999
  9. 华为 P20(64GB/全网通)￥3388
  10. vivo X21(128GB/全网通)￥2998
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版