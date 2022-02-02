谷歌母公司Alphabet四季度营收753亿美元，净利润同比增36%

作者：大飞哥

【天极网手机频道】北京时间2月2日消息，Alphabet(谷歌母公司)公布了公司截至12月31日的2021财年第四季度财报。报告显示，Alphabet第四季度总营收为753.25亿美元，与上年同期的568.98亿美元相比增长32%。按照美国通用会计准则，Alphabet第四季度净利润为206.42亿美元，相比之下上年同期的净利润为152.27亿美元，同比增幅为36%。

主要业绩层面，Alphabet第四季度运营利润为218.85亿美元，在营收中所占比例(即运营利润率)为29%;相比之下，按照美国通用会计准则，Alphabet上年同期运营利润为156.51亿美元，在营收中所占比例为28%; Alphabet第四季度净利润为206.42亿美元，相比之下上年同期的净利润为152.27亿美元，同比增幅为36%;

Alphabet和谷歌CEO桑达尔・皮查伊(Sundar Pichai)表示：“我们对人工智能技术的深度投资将继续推动个人和企业在我们最重要的产品身上获得非凡而有用的体验。第四季度，我们的广告业务持续强劲增长，帮助数百万企业蓬勃发展并找到新客户。尽管供应紧张，但我们的Pixel手机仍创下季度销售纪录，云业务也继续强劲增长。”

Alphabet CFO露丝・波拉特(Ruth Porat)表示：“公司第四季度的营收为750亿美元，同比增长32%，这反映出了广告客户支出广泛的强力增长和强劲的消费者在线活动，同时也反映出了谷歌云收入的持续大幅增长。我们的投资能向个人、合作伙伴和企业提供所需的服务，从而帮助我们推动了这一增长，并将继续投资于长期机会。”

部分营收方面，Alphabet旗下谷歌部门的谷歌搜索及其他业务第四季度营收为433.01亿美元，高于上年同期的319.03亿美元;YouTube广告业务营收为86.33亿美元，高于上年同期的68.85亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门的第四季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为93.05亿美元，高于上年同期的74.11亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门的第四季度广告营收(即以上各项业务的营收总和)为612.39亿美元，高于上年同期的461.99亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门的第四季度其他营收为81.61亿美元，高于上年同期的66.74亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门的第四季度服务营收总和(即以上各项业务的营收总和)为694.00亿美元，高于上年同期的528.73亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门的第四季度谷歌云业务营收为55.41亿美元，高于上年同期的38.31亿美元。

Alphabet第四季度“Other Bets”业务营收为1.81亿美元，低于上年同期的1.96亿美元。

按地区划分，Alphabet第四季度来自于EMEA(欧洲、中东和非洲)地区的营收为231.53亿美元，与上年同期的172.38亿美元相比增长34%，不计入汇率变动的影响为同比增长35%;与上一季度相比增长17%，不计入汇率变动的影响为环比增长19%。

Alphabet第四季度来自于亚太地区的营收为127.32亿美元，与上年同期的99.09亿美元相比增长28%，不计入汇率变动的影响为同比增长31%;与上一季度相比增长9%，不计入汇率变动的影响为环比增长10%。

Alphabet第四季度来自于美国的营收为347.90美元，与上年同期的267.03亿美元相比增长30%，与上一季度相比增长17%。Alphabet第四季度来自于美洲其他地区的营收为44.47亿美元，与上年同期的30.50亿美元相比增长46%，不计入汇率变动的影响为同比增长44%;与上一季度相比增长21%，不计入汇率变动的影响同样为环比增长24%。

Alphabet第四季度总成本和支出为534.40亿美元，高于上年同期的412.47亿美元。其中，Alphabet第四季度营收成本为329.88亿美元，高于上年同期的260.80亿美元;研发支出为87.08亿美元，高于上年同期的70.22亿美元;销售和营销支出为76.04亿美元，高于上年同期的53.14亿美元;总务和行政支出为41.40亿美元，高于上年同期的28.31亿美元。