OPPO K10系列超次元新机发布会4.24专场：搭载全球首发天玑8000来了

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，来自OPPO官方微博发布介绍，OPPO K10系列超次元新机发布会将于4月24日(周日)下午14：30，进行全网直播。大家届时可以通过OPPO官博观看新机的发布会。

关于这款手机产品释放的重要信息，它部分搭载了OPPO最新的高端旗舰技术。并且OPPO K10这次极大提升了续航能力，拥有着超次元的影音体验，特别是在电竞方面这块有着更好的体验手感。这对于喜欢电竞的朋友和游戏党来说，应该是一个不错的好消息。

OPPO K10系列这次搭载的是全球首发天玑8000处理器。关于标准版规格，为内置5000mah大电池+67w闪充引擎，拍照方面前置1600万自拍镜头，后置为6400w主摄+800w超广角+200w镜头，支持5G移动双卡双待。

采用金刚石VC液冷散热系统，散热方面做进一步的优化，为手机带来优秀的散热效果。OPPO这次还对新机与雷蛇进行了机械键盘联合调试，这样我们在手机上输入文字时，可以获得[专家级]机械键盘的体验感。

另外，作为一款旗舰手机，OPPO K10选用了行业难度极高的G3连续曲线平滑过渡，还原游戏手柄式贴合感受，4边框曲面微弧设计，横向使用手机不会感到硌手，玩游戏上分更顺手。

外观上，OPPO一直都是高颜值。OPPO K10目前配有冰魄蓝、暗夜黑两款配色。它的正面设计采用了6.59英寸LCD屏幕，分辨率为2412×1080P，支持120Hz高帧变速屏，系统内旗舰级X轴线性马达，着实是上分的控场好手。正如OPPO官方提到的slogan介绍那样，让使用它的每一位用户能够在刷视频或者玩游戏时看得顺眼，玩得跟手。

暗夜黑

冰魄蓝

目前新机正在火热预售中，预付6.9元可以享受千元购机权益，仅在活动期间内。新品包括12G+256G在内三种官方标配版，首批购机用户可享受O-fresh耳机赠送，感兴趣的用户可以去OPPO商城或者旗下官方电商平台进行了解与购买。