iQOO Neo6开启热销 揽获四大渠道“销量及销售额双冠军”

作者：云隐

【天极网手机频道】在游戏手机领域，iQOO手机绝对是独树一帜的存在，不少用户也正因为其游戏体验而入手了iQOO手机。近期，游戏性能旗舰iQOO Neo6正式发布，双芯的加持下，游戏体验相当出色，一经开售就取得了不小的战绩，揽获了四大渠道“销量及销售额双冠军”。

据了解，iQOO Neo6在各大平台开售之后，凭借着强劲的实力获得了广大消费者的喜爱，斩获了包括“京东平台安卓手机”、“京东手机第三方平台全价位段单品“、“天猫手机全价位段”和“苏宁手机全价位段“在内四大渠道的销量及销售额双冠军，这份战绩相当不俗。现在可以跟随笔者简单围观一下这款次世代游戏性能旗舰。

外观上，iQOO Neo6拥有黑爵、朋克和蓝调三款复古未来主义设计的配色。其中，“黑爵”配色采用萤石AG玻璃工艺，星光点点的磨砂质感，带来视觉与触觉交相融合的双重体验。“朋克”和“蓝调”则采用素皮材质，更增添了几分时尚气息，均符合年轻人的主流审美。

屏幕方面，iQOO Neo6搭载的是一块6.62英寸的 E4原画屏，全场景支持“60Hz/120Hz/智能切换”三档调节，更拥有屏下双控压感、双路线性马达和封闭式立体双扬携手打造的次世代游戏操控感，游戏时的视效体验相当优异。

核心配置方面，iQOO Neo6采用双芯配置：全新一代骁龙8移动平台与独立显示芯片 Pro。全新一代骁龙8移动平台作为高通最新的4nm制程工艺的芯片，性能表现毋庸置疑，增强版LPDDR5与超频版UFS 3.1组成的“性能铁三角”，iQOO Neo6的性能足以排在行业前沿水平。

而独立显示芯片 Pro，更为用户带来了高帧游戏自由，包含可让用户享受超越原生帧率的“帧率提升模式”，以及可使游戏高帧率运行同时实现更低功耗的“高帧低功耗模式”，目前已适配包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》在内的21款主流手游，独具“双10倍触控微操”也能让游戏玩得更爽。其也通过了KPL比赛用机测试认证，成为《王者荣耀》高校联赛官方比赛用机。

散热方面，iQOO Neo6采用叠瀑稀土散热系统，高达46662mm2的散热面积，时时刻刻保证手机的高效散热，让用户在长时间游戏时依旧能够保持冷静输出。影像方面，iQOO Neo6搭载6400万像素的大底光学防抖三摄影像系统，足以满足用户日常的拍摄需求。双电芯80W闪充和4700mAh大电池的加持，更是让手机的续航能力大幅度上升，时刻保持在线，“充得快、用得久、寿命长”成为了iQOO Neo6的一大特性。

售价方面，iQOO Neo6 8+128GB版本售价2799元，8+256GB版本售价2999元，12+256GB版本售价3299元;享6期免息，预售期&首销日加赠iQOO入耳式耳机(Type-C口)，5月4日前购机用户加享半年延保。

目前，游戏性能旗舰iQOO Neo6已于vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音和快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售，心动的朋友抓紧时间前去抢购吧!