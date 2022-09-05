微信键盘APP内测：占用524MB存储空间但无广告，网友讽刺“小而美”

作者：毛毛

【天极网手机频道】张小龙曾表示，微信原先也并不想去做输入法，但收到很多用户投诉自己聊天记录被窃取，因为输入什么就会看到相应的广告。而微信做输入法的初衷就是保护用户隐私问题。

近日，微信键盘APP已经开启小范围测试，有博主表示这款APP安装包大小为155.5MB，安装后占用手机524MB存储空间，好在界面干净且无广告。但是不少网友表示，一个输入法的安装包就跟一款主流视频软件APP的大小差不多，也难怪网友讽刺“小而美”。



图片来源@机智猫



据了解，微信键盘设置界面分别提供“键盘管理”、“语音转文字”、“触感反馈”、“按键声音”、“模糊拼音”、“上滑输入数字符号”等设置，在键盘管理中可添加九宫格、全键盘、手写输入、笔画键盘、双拼键盘等键盘。总体来看，微信键盘与目前主流的第三方输入法相似，且比较简单，但胜在其没有广告，这一点好感度直线上升，唯一拉胯的还是这款APP的大小问题。



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作为对比，搜狗安装包60MB，占用空间111MB;讯飞安装包51MB，占用空间111MB;百度安装包73MB，占用空间163MB;QQ 安装包35MB，占用空间63MB;谷歌安装包 18MB，占用空间 43MB。

张小龙曾强调，微信输入法的目标不是一下子获取多少用户。因为输入法是文字表达的入口，并且输入法必然越来越智能，可能出现新的输入形态，所以还是值得投入去做的。张小龙还曾透露，微信不会保存聊天记录，而且内部还规定谁看了用户的聊天记录会被开除。

微信键盘APP目前还在测试当中，功能也不如现在的搜狗输入法、QQ输入法等老牌输入法多，可能还得等上一段时间才会正式推出。不过也有网友表示，需要占用这么多内存的输入法APP倒也不是那么需要，毕竟手机自带的输入法也不是不行。