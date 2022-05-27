游戏拍照都可以！实力派vivo S15系列今日开售，售价2699元起

作者：毛毛

【天极网手机频道】vivo S15系列自发布后话题热度不减，水波纹质感盛夏蓝、经典优雅直屏设计、双镜云窗极致美学、两代“神U”同堂、超感光影像系统等等吸引了众多消费者关注，vivo S15 Pro更有独显芯片Pro加持，影像、性能全系升杯，带来全方位旗舰级使用体验。在期待了多天之后，“全面发展”的实力派vivo S15系列终于在今天正式开售，售价2699元起。

外观上，vivo S15采用中极点直屏设计，一体航空铝直边中框搭配2.5D玻璃后盖，整机设计风格简洁而不失高级质感，盛夏、浅金、耀黑三款年轻配色让人眼前一亮;vivo S15 Pro采用60°微曲面屏，与中框曲线顺滑衔接，配有盛夏和耀黑两款配色，打造极致优雅观感。其中，盛夏配色采用全新的萤石AG工艺和水波纹设计，在不同光影之下带来灵动的纯色渐变效果。

影像上，vivo S15 Pro搭载5000万像素索尼定制版IMX766V传感器，进一步提升感光能力，为拍摄出色彩明亮、细节清晰的人像效果提供了硬件基础。配合行业领先的蜂鸟超级防抖和全系标配OIS光学防抖，大大增加了暗光环境下的拍摄画质和成片率。同时，vivo S15系列带来影棚级人像算法，还原面部细节与肌肤质感，配合实时黑光夜视算法、夜景光斑人像滤镜、夜景降噪等vivo算法矩阵，让人像拍摄自然生动。

性能上，vivo S15搭载骁龙870巅峰版旗舰芯，配合vivo自研VMET内存增强技术，提升性能的同时降低功耗，带来旗舰级性能体验;vivo S15 Pro则搭载天玑8100旗舰芯和游戏独显芯片Pro，组成“混合动力”架构，其中，游戏独显芯片Pro能分担主芯片一半的渲染工作量，并能够通过智能动态插帧提高流畅性，“双芯”可以轻松实现普通游戏变高帧、高帧游戏更稳定。为了散热不拉胯，vivo S15系列全系搭载电竞级仿生散热系统，有效帮助手机冷静稳帧，让你“清凉”开黑。

幸运成为vivo官网S15系列会员先享购的用户在体验后纷纷表示“手机漂亮”、“性能杠杠的”、“手机轻薄、性能强悍”等等，销量口碑双双走高，再次印证了vivo S15系列强劲的产品实力。

目前，全新一代vivo S15系列正在全网热销。vivo S15 8GB+128GB版本，2699元;8GB+256GB版本，2999元;12GB+256GB版本，3299元。vivo S15 Pro 8GB+256GB版本，3399元;12GB+256GB版本，3699元。以上所有版本已于vivo官网、官方体验店、京东、天猫、苏宁以及线下各类合作门店全面开售，感兴趣的用户不妨前去了解一下。