折叠屏手机价格再下探 子品牌或将布局折叠屏市场？

作者：云隐

【天极网手机频道】折叠屏手机，在过去一段时间相当火热，各大手机厂商基本已发布旗下的首款折叠屏手机。作为冲击高端市场，突破手机行业困境的一款产品，折叠屏手机的出现确实给手机市场带来了一定的活力。随着技术的成熟，折叠屏手机也逐渐下探至万元以下。然而，即使是这样，其价格依旧难以被消费者接受。

近日，有相关爆料称，折叠屏手机逐步向低价位普及，未来可以在更多子系列产品线或者子品牌看到它，例如iQOO和realme。目前拥有子品牌的手机厂商均发布了折叠屏手机，并且掌握了相关的技术，将技术下放至子品牌也仅仅只是时间问题。同时，作为占据了大部分中低端市场的子品牌，其产品更具性价比，倘若其发布折叠屏手机，下个自然也会再度下探，这一点倒是值得期待。

自各大手机厂商相继布局折叠屏手机市场，本身也具备一定的热度。根据研究机构DSCC的最新报告，2022年第一季度，全球折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%，出货量同比大增近6倍。其中，三星以74%的市场占有率位列第一，紧随其后的是占据20%的华为折叠屏产品。

笔者以为，折叠屏手机目前处于初始阶段，还在持续不断地发展中。当供应链技术逐渐成熟并下放给子品牌，折叠屏手机的价格将会迎来新的一轮下探。而价格的降低，势必会激发消费者的购机欲望，从而带动造机成本的下降。这无论对于消费者还是厂商来说，都是一种良性的循环，能够为如今发展步伐放缓的手机市场注入新的活力。那么，如果折叠屏手机下降至6000价位，你会购买吗？