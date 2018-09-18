iPhone XS拍照怎么样？看看这组iPhone XS非官方实拍吧，细节点睛

【天极网手机频道】9月21日(本周五)，苹果iPhone XS、iPhone XS Max就要正式发售了，届时参与首批预售的用户将拿到心仪已久的iPhone XS手机。虽然一直以来，苹果iPhone的主打功能并非拍照，但今年在1200万像素双摄像头和A12仿生处理器的加持下，iPhone XS系列的拍照能力还是挺值得期待的。

如果说苹果官方的4K视频无法真正体现iPhone XS的拍摄能力，那么就让我们一起来看看iPhone XS的这组非官方实拍照片吧!

这组iPhone XS实拍照来自旅行摄影师Austin Mann，在细节处理器方面较上代机型iPhone X有不少提升。

硬件方面，iPhone XS配备后置双1200万像素摄像头(F1.8和F2.4光圈，最大可模拟调节至f/1.4光圈)，支持OIS光学防抖、4K、慢动作、延时摄影视频拍摄;以及F/2.2光圈的700万像素前置镜头。

另外，在A12芯片强大的神经引擎和智能HDR支持下，iPhone Xs拍摄的照片画质更出色，也能实现0快门捕捉。

值得一提的是，今年天猫依然是苹果新品首发主场，9月14日领先全网7天正式开售，不仅买新iPhone快人一步，同时天猫还将在iPhone 首发期间推出“保值回购”的全新购买方式，在天猫购买带有“保值回购”标识的新品iPhone，使用一年后，若未出现损坏、维修且外观完好的情况下，天猫将以购机款60%的价格回收，相当划算。https://apple.tmall.com/

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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