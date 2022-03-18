专访荣耀赵明：好芯如「青龙偃月刀」无往不利，但在无能者手中与废铁无异

作者：王有为

【天极网手机频道】荣耀于3月17日举办国内发布会，此次发布的荣耀Magic4系列包含荣耀Magic4、荣耀Magic4 Pro以及荣耀Magic4至臻版三款产品，售价分别为3999元起、5499元起、7999元起。发布会上，荣耀还宣布了Magic双旗舰战略，以Magic V系列和Magic数字系列组成双旗舰，其中Magic数字系列主打直屏旗舰，Magic V主打折叠旗舰。发布会后，荣耀CEO赵明接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就产品、市场、品牌等方向做了进一步深入交流。

Magic4系列多方面比肩苹果，打造更好的高端手机体验

自从iPhone13发布后，苹果的手机市场份额持续攀升。中国的高端手机市场也从两极变成了一极，迫切需要国产高端旗舰机的崛起。对此荣耀CEO赵明表示，荣耀从去年9月份之后，就不会关注与国内品牌的对标和市场份额了。荣耀要在高端手机上有超越苹果的体验，这个定位远比市场份额重要很多。在荣耀全新双旗舰的战略下，Magic数字系列是承载了打破影像科技天花板的责任。荣耀会用整个影像体验，而非硬件堆砌来对标苹果。

荣耀一直坚持消费者需求和科技创新的双轮驱动的极致产品主义，只有不断满足消费者更高的需求，而不是在低层次重复或者仅仅是硬件配置的堆砌。今天大家习惯用的一个词就是智能手机的发展“内卷”了，其实“内卷”的问题就是在低层次的重复，或者说是微创新。

Magic4在设计、拍照、性能、安全、隐私等方面都往前进了一大步，全球首发的LTPO+1920Hz高频 PWM 调光技术、智慧隐私通话、录中美拍等创新功能均展示出其技术创新实力。赵明表示，Magic4系列不仅在体验、性能、拍照等诸多方面比肩对标苹果，在价格上更想让大家感受到荣耀赢得高端用户支持的决心和努力，让大家在选择荣耀Magic4系列时没有障碍。

硬件只决定产品的下限，好芯在没能力的人手里是废铁

全新一代骁龙8芯片非常优秀，如同青龙偃月刀可满足不同重度使用需求，是高端旗舰的很好选择。但好芯片也需要好调教，要想发挥青龙偃月刀的最大潜能，更需要像“关云长”的实力名将来驾驭。好芯片如果在没能力的人手里，与废铁无异。而驾驭一款芯片，将芯片性能释放出来需要极高的技巧和能力。

赵明认为，硬件决定的只是一款产品的下限，最基础的能力。但是一款产品性能能够释放多少，这取决于芯片的潜能被开发出多少。要将SOC潜力充分释放，企业要从底层的技术进行研究。在过去的一年当中，我们的团队花了大量的精力去深入这颗SoC芯片的每一个存储器之间的控制，分解后把调度进行细化，并取得了一些突破。

在荣耀底层调优能力的加持下，荣耀Magic4系列将骁龙8芯片性能发挥到极致，配合荣耀独有的GPU TurboX、OS TurboX、LINK TurboX技术，既能全面释放硬件潜能，又能控制能耗避免升温发热，打造全方位可以媲美苹果的手机产品。

荣耀有造芯相关积累，但更愿与现有芯片厂商深度合作

当被问及荣耀会否加入造芯行列时，赵明表示，荣耀一直认为做一款芯片本身并不是特别难的事情，这次我们也联合开发了ISP芯片，但没有把它作为宣传重点。芯片当中最具挑战的是SoC，荣耀有相关的技术积累，但目前并不准备自研。

荣耀团队很多成员在通讯领域有很深的积累，对于通讯的底层协议和算法，无论是Wifi、移动通讯网络、4G、5G，都可以从底层进行融合、良好的驾驭，这是荣耀具备的能力。实际上，荣耀从华为独立出来那一天，技术上的联系已经完全不存在了，也没有捷径可依赖。做折叠屏手机时，荣耀连一张图纸都没有。

今天所有的成就，都是研发团队在过去一年的努力中开发出来的。相比自研芯片，荣耀更愿意与现有芯片厂商深度合作，尽可能释放一款芯片的全部能力。相当长的时间内，荣耀还会与高通和MTK进行深度合作。

今年产品发布节奏重新恢复，全球市场加速重启

对于荣耀而言，2022年之后已经重新恢复了应有的产品发布的节奏，包括其实Magic系列、荣耀数字系列、荣耀X系列、以及笔记本电脑、TWS耳机、平板的发布都会回到继有的节奏当中。在全球方面，从3月开始，在3-4个月的时间里，每个月都会有全球新品发布。对于新生的荣耀来说，增长是毫无疑问的。芯片供应体系的重新确立以及海外市场的重启都让其在市场上快速奔跑。

同时赵明还对天极网表示，2022年的环境既是挑战又是一个巨大的机遇，只有在困难的情况下才能加快各家公司在市场上竞争结果的出现。当年华为在实现高端机两强的时候，也经过了几年的时间。苹果的优势不是一天就可以改变的，也不是不能改变。苹果在中国市场上的表现其实也激发了荣耀的团队，要做出更好的、超越苹果的产品。

最后，在问及怎么看车企做手机时，赵明明确表示欢迎。赵明认为如果车企能为手机行业带来新的思路和理念，那就不是内卷，将为行业带来新鲜血液。同时多个手机品牌和供应链企业跨界造车或许也意味着，手机市场的利润想象空间已经没有以前大。对于荣耀来说，如果无法在高端市场扎根，或许要面临着同样的，在低端内卷的困境。

在天极网看来，硬件对于很多厂家来讲不是问题，手机行业特别是在高端旗舰机上，硬件“内卷”竞争加剧，在性能和影像维度，硬件堆料愈演愈烈的同时并没有带来相应的体验提升，用户体验的边际递减效应让看似高端的硬件失去了市场竞争力。但是要从用户体验的角度打造出真正让消费者满意的手机，则要付出巨大的努力。

企业自研芯片抑或冲击高端，首要的是要搞清楚战略目标是什么，究竟是不是消费者所需要，又是否具备足够的技术储备支撑长远发展。如果只是为了营销卖点，那么无异于竭泽而渔。在这个问题上，荣耀显然想得更加透彻，在“双轮驱动”理念的指引下，以 AI智慧能力为突破点，荣耀Magic双旗舰系列已经站稳了高端手机市场头部阵营。如今荣耀解决了芯片供应的问题，全球市场也重新开启，可以预见在未来相当长的时间内，荣耀都将处于持续增长状态。