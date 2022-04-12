定档！realme真我Q5系列4月20日发布

作者：云隐

【天极网手机频道】近日，realme副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起公布了realme真我Q3系列自上市以来的战绩，销量累计突破200万台。同时，其也暗示着Q系列将迎来新品。就在今日，realme官方微博正式官宣，realme真我Q5系列将于4月20日发布。

从官宣的海报，除了具体的发布会时间之外，海报上的“超速玩家，冲啊!”的文案，realme真我Q5系列本次在充电与续航方面预计是有所升级，而且升级不小，会给游戏玩家带来更加精彩的游戏体验。关于这款新机，也早有相关网友爆料，我们可以简单了解一下。

根据相关的爆料信息，realme真我Q5系列机身重量为194.5克，正面采用6.62英寸OLED挖孔屏，分辨率为2400*1080P。核心配置方面，搭载骁龙870，配备5000mAh的大电池，最高将支持80W超级闪充。影像方面，预计采用后置三摄影像模组，6400万像素的主摄+800万像素的超广角+200万像素微距镜头，前置则为1600万像素的单摄。

从以上的爆料信息来看，realme真我Q5系列整体升级还是不小的。屏幕尺寸较之上一代大了些许，能够适应更多的应用场景。核心配置方面，由上一代的天玑1100转变为了骁龙870，作为广受用户好评的一款处理器，不仅性能强大，功耗也能控制得住，配备在realme真我Q5系列上，或许会受到不少用户的喜爱。

笔者认为，倘若以上配置信息为真，那么，在两千价位的市场中，realme真我Q5系列的性价比无疑是相当高的。更为重要的是，在充电与续航成为用户普遍问题的同时，厂商愿意将快充技术下放，势必会让自家的产品获得更高的市场竞争力。两千价位的市场，或许会慢慢迎来近百瓦的快充时代。关于这款新品的更多信息，可关注天极网后续的报道。