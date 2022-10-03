ColorOS 13 10月升级适配计划，涵盖OPPO与一加多款机型

作者：云隐

【天极网手机频道】作为影响手机使用体验最直观的因素，内置的移动端操作系统的重要性不言而明。近期，全新ColorOS 13正式发布，其秉承着全新的“水生设计”理念，针对视觉语言、系统交互、隐私保护以及系统流畅性等方面进行升级优化，为用户带来了更为精彩纷呈的系统体验。随着时间来到10月，新的一批适配机型也在最近公布了。

据了解，ColorOS 13 10月升级适配计划覆盖了OPPO与一加的多款机型，并且分时段适配，具体时间与适配机型如下：

10月12日：一加 9RT 5G、一加9R 5G、一加8、一加8T、一加8 Pro;

10月14日：Reno8 5G、A97 5G、A57 5G;

10月25日：一加Ace Pro;

10月26日：Reno5 5G;

10月28日：Reno7 Pro 5G、Reno7 Pro 5G英雄联盟手游限定版、Reno6 5G;

10月31日：Reno6 Pro+ 5G、Reno6 Pro+ 5G名侦探柯南限定版、Reno5 Pro+ 5G、;Reno5 Pro+艺术限定版5G;

以上多款机型主要是公测升级适配计划，而正式版升级适配计划则将在10月31日推送更新，涵盖的机型有：Find X3 Pro摄影师版、Find X3 Pro火星探索版、Find X3 Pro、Find X3、Find N、一加 9 Pro 5G、一加 9 5G。

笔者以为，本次的ColorOS 13不仅带来视觉、触觉上的流畅性体验，更增添了许多实用性小功能，丰富用户的功能性体验的同时，又不乏实用性效果。距离ColorOS 13正式版发布已有一月左右的时长，OPPO在机型升级适配上的进度还是挺快的。相信经过10月份的公测，如若没有过多问题，后续很快也会推送正式版的更新，正在使用OPPO或一加机型的用户可以关注一下，此次的ColorOS 13非常值得升级。