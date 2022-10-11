真全面屏中兴Axon 40 Ultra：荣膺2022年度Good Design Award设计大奖

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，中兴Axon 40 Ultra 荣膺2022年度Good Design Award设计大奖。凭借第三代柔性屏下摄像技术，多主摄计算摄影，以及顶级旗舰性能，中兴Axon 40 Ultra在“智能手机及周边产品”的类别中取得了该项荣誉，获得了高度认可。

据悉作为全球设计四大奖项之一的Good Design Award，素有“东方设计奥斯卡奖”之称，在国际设计振兴方面也持续地发挥着积极作用。自1957年举办以来，与其代表性的G-Mark标志是优良设计的保证。该奖项的理念和60多年间构筑而成的评审机制获得了世界各地设计相关人士的认可，获得了广泛消费者的肯定与认同。可以说获得[G]标志的产品，即代表设计和质量的双重保证。

中兴Axon 40 Ultra 能够在该类别中脱颖而出获得认可，也侧面表明了其兼顾实用性能与卓越颜值。作为今年上半年一款真正的全面屏手机，这是中兴的第三代屏下技术，可以说这是当下最好的一款真全面屏手机。就像中兴通讯高级副总裁倪飞曾表示，“作为一款极具想象力的全新旗舰产品，中兴Axon 40 Ultra不仅拥有炫酷的黑科技，还做到了艺术与科技兼备，助力用户驾驭每个‘大场面’”。

外观方面，正面基本就是一整块屏幕，观感非常出色。没有挖孔，而且超窄的上下边框，加上曲面屏带来的左右两侧视觉无边框感很舒服。配备了一块6.8英寸FHD+屏幕，100% DCI-P3色域，10bit色深。背面为AG磨砂玻璃，不易留下指纹。三颗6400万像素的主摄，在模组边上还有一个采用直边圆角的小标签，让手机背面更加具有辨识度。背板同样采用了大弧度的曲面设计，中框很窄，带来了非常不错的握持手感。

性能配置上，有一颗独立安全芯片加持，带来硬件级保护。同时搭载一颗旗舰芯片高通骁龙8 Gen1与UFS3.1闪存以及满血LPDDR5组合，带来旗舰性能表现。为了保证性能，Axon 40 Ultra采用超级双路VC液冷散热系统，可将导热循环提升400%;利用金刚石高功率导热凝胶，导热能力提升一倍。此外充电续航方面搭载80W的有线快充，内置5000mAh大容量电池，支持高通Quick Charge 4+和PD快充协议。

而在影像方面，除了第三代柔性屏下摄像技术加持外，中兴Axon 40 Ultra依旧采用了三主摄的组合。包括6400像素定制超广角+6400万像素定制超人文+6400万像素潜望式长焦，支持三摄同拍功能，同时三颗主摄均支持8K视频。前置1600万像素镜头，而且丰富的相机家族带来了更多的趣味拍摄体验。搭载自研前摄灵透算法3.0技术，通过智能图像融合计算及深度优化，足以应对日常拍摄记录生活创作的影像需求。

写在最后，中兴这一块第三代屏下摄像头技术的屏幕，带给人的视觉效果还是那么惊艳。作为中兴新一代高端旗舰，它带来了最新屏下摄像技术、多主摄计算摄影、旗舰性能、80W超级快充等亮点，从屏幕、影像、性能“三位一体”打造了直板旗舰的终极形态。对于考虑入手一款“真全面屏”旗舰产品的小伙伴，这会是个不错的选择。