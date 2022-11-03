王者荣耀手机专属交通卡卡面登陆iPhone和Apple Watch

【天极网手机频道】11月3日，iPhone和Apple Watch⽤户可以通过北京⼀卡通app或上海公交卡app免费下载《王者荣耀七周年》⼿机电⼦交通卡主题卡⾯，并轻松添加⾄钱包app，通过Apple Pay快捷交通卡出⾏时使⽤。

本次周年庆卡⾯共计两张，其⼀为王者荣耀周年庆“很⾼兴遇⻅你”主题，其⼆为“周年庆限定⽪肤 ⻤⾕⼦・五⾕丰年”主题。卡⾯适⽤于北京和上海发⾏的⼿机交通卡，即⽇起⾄11⽉30⽇都可免费领取。通过Apple Pay快捷交通卡，⽤户⽆需单独拿出实体卡，只需将iPhone的顶部或Apple Watch的显示屏靠近检票扫描器中⼼处附近，即可通过iPhone或Apple Watch享受快速⽀付体验。整个过程不需要使⽤⾯容ID、触控ID或密码进⾏验证，⽆需唤醒或解锁设备，也不⽤打开任何app。

其中全国交联版⼿机交通卡除可在本地使⽤外更能够同时适⽤于全国300多个互联互通城市，城市详情可⾄微信公众号“交通联合官⽅服务号”-“城市名单”了解。

添加交通卡⾄钱包app仅需简单⼏步：⽤户可以通过点击iPhone钱包app界⾯上⽅的 “+” 号，之后选择 “交通卡” 和列表中的卡⽚类型，按照屏幕上的指示即可。