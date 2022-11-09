快上车！双十一终极抢购攻略记得收藏

【天极网手机频道】双十一大促期间，不少商家和平台都会进行一个年度大降价的活动，再加上今年平台之间的满减进入到了有史以来最大优惠的时候，消费者往往都会趁这个时间段入手一些生活用品或是快消品类。与此同时，在电子消费品类当中，智能手机也成为大家在双十一选购的品类之一，而厂商也将大部分产品价格进行了下调，还有众多的优惠政策。如果恰好想要换机的用户，今天双十一终极抢购攻略记得收藏好。

OPPO Find N

OPPO Find N 在发布之初就引发热议的折叠旗舰机，在首销之后更是火爆全网，并且蝉联京东平台折叠屏手机销量冠军，全网好评率高达 98%，可以说是销量、口碑双赢的局面。

OPPO Find N拥有一块5.49英寸的外屏，打开后是7.1英寸的内屏，OPPO将柔性玻璃的特性发挥到更高水平，让Find N屏幕像镜面一样平整。同时，OPPO Find N还采用了重心居中对称的黄金折叠比例，打开、合上，单手可握，275g的重量，仍能保持精巧的握持体验。Find N内屏支持1―120Hz智能动态刷新率，兼顾高刷体验和续航，毕竟折叠屏最重要的无疑是内屏的体验，内屏120Hz优先照顾到了折叠屏的主要使用场景。

折叠手机的魅力可不只在于大屏。OPPO Find N的自研精工拟椎式铰链，还可实现多角度自由悬停，在观影、音乐、健身、视频通话等诸多场景中，都能如笔记本电脑般随意开合;双指分屏，自由拖拽、一键多搜等简单高效的操作，让手机的一屏多用发挥到极致，便捷氛围瞬间拉满。

在影像配置方面，OPPO Find N搭载了5000万像素主摄镜头、1600万像素广角镜头、1300万像素长焦镜头，以及3200万像素的内外双前置镜头，除了日常的拍照、拍视频，OPPO Find N特有的悬停4K延时摄影模式，让OPPO Find N折叠屏手机无论前置、后置，还是副屏都能轻松拍大片。

在硬件配置上，OPPO Find N内置骁龙888处理器的强大性能作为基础，配合OPPO的硬件和优化，搭配最大12GB的LPDDR5和512GB的UFS 3.0，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现，助力其带来出色的体验。同时还支持一体式侧边指纹解锁、X轴线性马达、立体双扬声器等硬件配置，凌厉性能各方面表现俱佳。再加上4500mAh大电池、33W有线充电、15W无线充电、10W反向无线充电等高能充电配置，让OPPO Find N也能拥有自由的续航体验。

OPPO Find N突破手机创新瓶颈，代表了折叠屏领域的顶级水平，由此可见其想要冲击高端的决心与诚意。OPPO Find N提供8GB+256GB、12GB+512GB两个版本，正值双十一大促期间至高立省1000元，到手价6999元起。

与此同时，OPPO官方商城其他产品也在同享双十一大促福利，OPPO K9x至高立省200元，到手价1099元起;OPPO K10、OPPO Reno8、一加Ace Pro至高立省300元，到手价分别1699元起、1999元起、3299元起;OPPO Find X5 Pro天玑版至高立省500元，到手价3999元起;OPPO Pad Air以及OPPO Pad至高立省400元，到手价分别999元起、1999元起;OPPO Watch 3 Pro至高立省100元，到手价1899元起;OPPO Watch SE至高立省50元，到手价949元起;电视品类OPPO智能电视K9 55英寸至高立省800元，到手价1499元起。还有更多优惠政策详情请以OPPO官方为准。

iQOO Neo7

iQOO Neo7在开售当天，仅一分钟全渠道销售额就突破2亿元大关，受到了消费者的追捧，成为今年双十一最值得购买也最受欢迎的智能手机之一。

iQOO Neo7传承“复古未来主义设计”，拥有“几何黑”、“印象蓝”和“波普橙”三大配色版本，搭载受到iQOO悉心调校的旗舰芯天玑9000+，与独立显示芯片 Pro+一同构成“硬核双芯”，并与增强版LPDDR5以及超频版UFS 3.1一起组成新一代旗舰级“性能铁三角”，另外还拥有120W 超快闪充和5000mAh超大电池、三星E5柔性直屏、赛级游戏操控、索尼IMX766V OIS主摄等一系列豪华配置，可谓真正全能的强悍多边型战士。

影像能力上，iQOO Neo7采用了5000万像素主摄+800万像素超广角镜头+微距镜头的超感光OIS三摄。其中，5000万像素主摄搭载专业影像水准的索尼IMX766V感光元件，1/1.56英寸大底，更有OIS光学防抖加持，减少用户手抖动所导致影像模糊的问题，即使在低亮度环境、夜景、运动及长曝光的场景中，也拍摄出清晰的照片。

iQOO Neo7提供8GB+128GB版本、8GB+256GB版本、12GB+256GB版本以及12GB+512GB版本，其中8GB+256GB版本、12GB+256GB版本以及12GB+512GB版本直降300元，还有多重优惠享不停，这么划算的好物入手不亏。

荣耀X40 GT

外观上，荣耀X40 GT搭载一块6.81英寸、144Hz高刷的电竞屏，并采用AI Touch预测算法，屏幕报点率达到480Hz。在动态触控方面，它还支持16倍的高精度触控，整体画面更加顺滑和精准，屏幕操控方面同样达到跃级表现。

“竞速黑”配色背面设计通过碳纤维纹理和荧光装饰纹理的组合，视觉层面将战斗气息直接拉满。赛道顶部贯穿着标志性的圆环相机模组，中间小圆内镭射出和赛道一体色的荧光绿“GT”字样，独具风格。除此外，荣耀X40 GT还带来了梦幻的钛空银和深邃的幻夜黑两个经典配色，可满足不同用户的审美喜好。

性能上，荣耀X40 GT搭载高通骁龙888旗舰芯片，搭配LPDDR5高速运存和UFS 3.1高速存储，不管是打开应用还是传输文件，都能更快一步。同时，荣耀X40 GT配备了比肩专业电竞手机的13层立体散热神装，辅以荣耀GT级的系统调优方案，共同组成了荣耀X40 GT的战神性能铁三角，打造出性能体验跃级的“满帧战神”。

目前荣耀X40 GT正在火热开售中，售价2099元起。正值双十一期间最高享6期免息，更多的优惠政策可前去官方商城了解及购买。

vivo X Fold+

虽然vivo X Fold+是属于折叠屏小众圈子的，但也拦不住大家对这款新机的喜爱，首销当日全平台售罄，并刷新折叠屏品类销售成绩，难逃折叠屏手机的真香定律。

vivo X Fold+在设计、性能、体验等方面全面提升，不仅搭载了行业领先的骁龙8+ 定制SPU安全芯片，还进一步增强了产品的续航能力，同时为消费者带来更好的软件体验以及全新的华夏红配色。

硬件配置上，vivo X Fold+为了实现强者更强，处理器方面搭载了与高通合作联合研发了骁龙8+定制SPU安全芯片。与X Fold的处理器相比，骁龙8+定制SPU安全芯片最大的变化是采用了更先进的4nm工艺制程，性能更强、功耗更低，真正做到了性能与功耗兼顾。而续航部分，vivo X Fold+在不增加机身体积和重量的前提下，将电池容量增加到了等效4730mAh，整体续航提升超过20%。

充电部分，vivo X Fold+的有线充电搭载折叠屏首发80W双电池闪充，至快18分钟左右可以充至70%，至快35分钟左右充电至100%;而无线充电部分，X Fold+的50W无线充电至快4分钟充至10%，至快53分钟充至100%。最后，vivo X Fold+还标配PD双Type-C插口氮化镓充电器，能够满足多个电子设备的充电需求，日常差旅场景使用起来更加从容。

价格方面，作为X Fold系列的最高配版本，vivo X Fold+提供12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，价格分别为9999元和10999元，比X Fold有小幅提升。同样，在双11期间可能会有更多优惠活动，届时可持续关注官vivo网优惠政策。

这辆开往双十一的优惠快车不上真的可惜，所以大家快点抓紧双十一大促的小尾巴赶紧把自己心仪的产品带回家吧，年终大促“机惠”可遇不可求。