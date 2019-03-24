今日王牌来袭 3月24日OPPO爆款机型享优惠

作者：毛毛

【天极网手机频道】今日OPPO携手京东排行榜合作的今日王牌为大家带来了限时购机优惠，OPPO K1千元屏幕指纹手机1399元起，超强夜拍R17pro最高优惠300元，赠蓝牙音箱，全场最高六期免息。

OPPO R17 Pro最大的亮点在于其后置三摄。其实说三摄并不太准确，因为除了两颗1200万+2000万双摄像头之外，率先商用了TOF 3D立体摄像头，从此把后置拍照从2D时代推向3D时代。TOF 3D 立体摄像头受环境光影响小，在包括暗光下的全天候无差别工作，可抗较强干扰。同时还配备了能够根据光线强弱智能切换大小光圈的F1.5/F2.4灵动光圈，能够根据光线条件自动切换光圈大小，智能调节进光量。弱光时切换大光圈，光线更多，夜景清晰明亮。强光下切换小光圈，避免过度曝光，让画面更锐利。



OPPO R17 Pro

对于夜景拍摄，R17 Pro夜景拍照的核心在于相机对光线的控制，因为夜间光线条件比较差，能够捕捉到足够的光线，才能保证夜间成像的质量。大底传感器全像素双核对焦，夜拍更明亮，主摄采用单位像素尺寸达1.4微米的传感器，支持全像素双核对焦，进一步增加感光量，提高画面亮度。

OPPO R17 Pro前置2500万AI智慧美颜，根据用户平时美颜的习惯，智能学习美颜习惯，用户拍照从此无需P图，怎么拍都好看。同时具备f/2.0光圈，暗光噪点控制更好、色彩还原度更强，在暗光环境自拍更清晰。



OPPO R17 Pro

OPPO R17 Pro有雾光渐变与凝光绿两款配色，存储组合有6GB+128GB和8GB+128GB两种，售价分别为3999元和4299元，今日购买R17 Pro 6GB版本可享下单立减200元，到手仅需3499元;R17 Pro 8GB版本更可享最高优惠300元，到手价仅需3999元，赠蓝牙音箱，全场最高六期免息!



OPPO R17 Pro

OPPO 新系列K1曾在双十一当天14时，OPPO K1销量就刷新了OPPO线上单品的日销量记录，为OPPO刷新纪录做出巨大的贡献。OPPO今年成功引领了渐变色风潮，OPPO K1自然也延续这一风潮玩转渐变色，其分别有梵星蓝和摩卡红两种配色，隐藏在渐变机身下的凝光纹，让数不清的光影融入色彩，采用创新的纳米级IMT 3D注塑成型工艺，让OPPO K1更具宝石般的光亮色彩，呈现不一样的活力。手机正面采用了最具美感的水滴屏设计。6.4英寸的屏幕屏占比高达91%，让用户体验更宽阔的视野，在游戏与视频时，内容显示更多，手机依然小巧轻便。



OPPO K1

拍摄方面，OPPO K1前置2500万像素AI智能美颜，能够精准采集面部296个特征点，配合全新AI美颜算法可以带来优质的自拍体验。后置AI智能双摄可以进行16个场景和120种场景组合的AI智能识别，并且可以对不同的画面进行专属的色彩优化，使得照片更具美感。

硬件配置方面，OPPO K1采用了14nm制程工艺的高通骁龙660 AIE移动平台，针对热门游戏进行专属优化，游戏更流畅的同时功耗更低更省电，尽享畅快体验。3500mAh电池容量加上OPPO系统的优化，使用一天完全没问题。目前OPPO K1 4G版本购买直降200元 到手仅需1399元，并且附赠耳机!



OPPO K1

OPPO K1最大的亮点之一便是其搭载了光感屏幕指纹。光感屏幕指纹是今年手机界的一个新元素，其出现不但带来更为极致的科技感，还可让手机的设计语言上升了一个层次，让手机的外观更简约更具有时尚美感。OPPO K1配有屏幕指纹识别技术，采用屏下镜头方案，内置超大感光元件和大面积的传感器，加上OPPO的光感屏幕指纹技术已趋于成熟，能够实现畅快的屏幕解锁体验，同时支持微信支付与支付宝支付。

在如今科技快速发展的时代下，手机的屏幕和指纹的解锁方式的多样化，让人们多了更多的选择;但却往往因为最新科研技术的所搭载机型价格的顾虑，让很多消费者望而却步，而OPPO K1以及OPPO R17 Pro时尚热火的水滴屏设计与更加安全让机身一体化的手机屏幕指纹，受到了很多消费者的追捧，同时也更加符合市场需求。



光感屏幕指纹

据了解，京东排行榜的主要职能是通过个性化的热销榜单和达人KOL推荐的好物榜单，为用户进行科学、理性的商品导购，从而提升用户购买的决策效率。而今日王牌由京东排行榜与品牌联合共建，每日甄选出具有行业价值、用户价值的优质品牌上榜，聚焦王牌店铺及商品，由行业内权威媒体背书，打造高质量王牌榜单。心动的朋友们在3月24日上京东今日王牌，可享OPPO购机优惠。

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