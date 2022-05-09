谁说游戏手机就只能拿来打游戏？

作者：毛毛

【天极网手机频道】手游如今已经成为大家日常生活中必不可少的娱乐方式之一，根据数据咨询机构 QuestMobile 发布《2021 手机游戏人群洞察报告》数据显示，我国手游月人均使用时长约为 20 个小时，也就是说，手游玩家们每天花在手游上的时间至少有 40 分钟。甚至有一些专业玩家会购买一些专业的游戏手机，即便不是长时间在线，也想在仅有的娱乐时间里有着最好的放松体验。

于是乎手机市场的细分类目就多了一个游戏手机的选择。随着消费者对游戏手机的要求越来越高，但凡配置低一点，散热系统差一点，续航能力不给力，大家压根就不会去选择。导致如今的游戏手机不单单只是打游戏这么简单，你说它是一款全面型的智能手机也行。

关注手机圈的同学应该都知道，游戏手机都追求手感，所以它们一般都比较轻，毕竟考虑到了玩家们长时间拿在手上打游戏，时间久了会不舒服，尤其是喜欢用小拇指抵住手机的人，时间一长，小拇指就会出现压痕。前几天“握手机要勤换姿势以防拇指病变”的话题冲上微博热搜榜，就是因为大家长时间用小拇指抵住手机导致小拇指变形，若长期同一姿势握持手机，局部软组织受到过大压力，可能会产生病理性改变，如凹陷、变形等，如果引发腱鞘炎，需及时治疗。

除了机身的重量，触感上也非常讲究，边框圆滑曲线不割手，这是最基本的要求，毕竟谁也不愿意拿着个割手的手机打一下午的游戏。而且大家可以发现，基本上游戏手机都没有用曲面屏，因为即便不是手游玩家，普通用户也对曲面屏表示很鸡肋。当然，这里我们不是来批判曲面屏的，各有各的好嘛。

手感到位，之后就是视觉体验要跟上了。其实国产手机卷到现在，无论是什么定位的机型，屏幕上已经是非常出色了，更不用说像游戏手机、旗舰手机这类型的。再加上120Hz高刷+240Hz触控采样率已经成为了标配，打游戏、刷网页等等操作都有不错的体验。性能上更加不用说，毕竟一款游戏手机性能跟不上也不能让其成为游戏手机。

作为一个合格的游戏手机，手机散热也必须到位，必要的时候也可以物理降温，比如再夹一个散热背夹，散热效果比只靠内置的散热系统更快一下。甚至在夏天的时候还可以握在手上给自己降温。

再说到续航，国内手机企业“神仙打架”到现在，从手机的设计，到屏幕，到性能，再到续航，似乎已经把国产手机卷到了最高位置，即便是普普通通的一款入门级别智能手机，它的电池容量都能达到5000mAh，还有现在大家已经离不开的快充体验，续航根本就不需要愁。

另外，在影像上，大家可以发现游戏手机的影像模组基本标配在4800万像素，有的还配上了6400万像素。如果不看它的定位，你要说它是主流手机确实也没错。

不过游戏手机发展到现在，虽说并不是每个消费者的刚需，它的售价起点是越来越高，除非真的是手游的专业玩家，不然的话一般人可能会选择同等价位的旗舰产品。

最后，小玩怡情，大玩伤身，除了打游戏，它们的性能配置也不输任何旗舰产品和主流产品，谁说现在的游戏手机就只能拿来打游戏？