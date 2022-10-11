网传OPPO Find X6系列全新设计语言，潜望镜头要回归？

作者：毛毛

【天极网手机频道】这两天网传一张疑似OPPO Find X6系列的外观设计图，令人吃惊的是这张曝光图竟然一改Find X系列的环形山设计语言，而是采用了“奥利奥”式的影像模组设计，两颗大底主摄横排并列，大家心心念念的长焦镜头则在主摄之下。

不过Find X系列从Find X3系列开始，“环形山”的设计已经成为经典标志，既有线条的柔美感也有更好的一体感，在现阶段一众Android旗舰中脱颖而出，打破了行业“千机一面”的同质化局面。虽然这个设计挺新颖，但是有不少网友纷纷表示“报看(不好看)”。就目前信息来看，这款设计应该是OPPO Find X6系列，当然也有可能是一加系列的新机，大家可以期待一下。

根据此前的爆料信息，OPPO Find X6系列的相机将会横跨IMX7系列、IMX8系列以及IMX9系列，其中还会有1英寸超大底镜头。在OPPO的影像算法以及马里亚纳X自研芯片的加持下，影像效果全面优化。马里亚纳 MariSilicon X采用了台积电6nm工艺，制程非常先进并且使用了自主研发的IP，可以带来影像垂直链路的定制整合，打破算法、芯片与传感器之间长期存在的协同问题，将计算摄影提升至新高度。

芯片方面则可能会与Find X5系列一样有不同的芯片版本，Find X6系列大概率有搭载骁龙8+移动平台以及搭载骁龙8Gen2的Pro版本。

按照以往惯例，OPPO Find X系列一般会在第一季度发布，大家不妨期待一下。