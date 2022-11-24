Reno9系列潮流新配色：融汇灵动色彩与精致艺术

【天极网手机频道】自OPPO Reno系列诞生以来，每一代产品独特的外观设计，总能给予用户以别样的惊喜，今日发布的OPPO Reno9系列自然也不例外。Reno9秉承系列对色彩的永恒探索，融入多种创新工艺，塑造了多款全新配色，我们一起来探索一下。

本次的OPPO Reno9系列，提供了明日金、皓月黑、碧海青、微醺等多款潮流配色，光是见到如此富含诗意的命名，就已经令人心生向往。「明日金」是日出的第一束光洒在海面上，波光粼粼;「皓月黑」是日出前夜的璀璨星空，高雅神秘;「碧海青」是手捧一汪澄澈灵动的湛蓝海水，沁人心脾;「微醺」则是光影流动下的奇妙色彩，通透闪亮。

而在工艺方面，金丝琉璃工艺与织羽纹工艺两种创新工艺的运用，让OPPO Reno9系列的视觉效果倍添光彩。例如全新的「明日金」配色，设计师将高定礼服中丝绸纱线的意象融入CMF设计，以薄纱、金属亮片等元素还原礼服材质观感。轻轻转动手机，即可呈现出光影流动的质感，展现接近梦境的优雅视觉效果。

此外，由于传统AG工艺无法控制对面板的微观蚀刻效果，OPPO突破常规玻璃材质蚀刻的理化性质限制，在以往的纵向蚀刻的基础上，通过特殊的立体蚀刻手段实现玻璃表面微观结构的斜向蚀刻，让哑光感与闪光观感在Reno9系列上得以同时呈现，视觉与手感如同高级定制面料，轻奢、有价值感。

总的来看，OPPO Reno9系列将大自然中的色彩创新性地镌刻进手机后盖，赋予了产品高颜值设计的同时，也给人带来迎光向上的力量感。如此融汇灵动的色彩与精致高雅的艺术，再度焕发出Reno系列独有的风采，想必会受到不少年轻朋友的青睐。