OPPO Find N2 Flip任意窗，不必开合屏幕

【天极网手机频道】日前，OPPO Find N2系列正式发布，除了OPPO Find N2外，OPPO还带来了一款全新小折叠屏产品――OPPO Find N2 Flip。其更精致小巧的折叠屏设计，让格调从里到外焕然一新，想必会获得不少消费者的喜爱。其中，OPPO Find N2 Flip所搭载的外屏或将成为其最大的亮点。

本次的OPPO Find N2 Flip外屏采用一块3.26英寸的竖向屏幕，16：9屏幕比例，也让其更符合用户内外屏切换时的视觉习惯，官方称之为“任意窗”。从功能上来看，OPPO Find N2 Flip的任意窗支持多场景服务卡片，包括日程、天气、相机、计时器、耳机等基础功能。用户可以通过左右滑动切换卡片选择使用，上滑是查看系统通知，下滑是控制中心。

同时，OPPO Find N2 Flip的任意窗还可一键回复信息，不仅支持系统短信、微信等通讯APP，还可以实现omoji、快捷短语、语音转文字多种回复形式。用户只需要点击外屏信息胶囊弹窗 - 上滑进入通知中心选择需回复信息胶囊 - 点击进入回复页面 - 选择回复形式即可。

此外，外屏还可定制屏幕个性化设计，例如自定义动态桌面，支持将Gif设为外屏壁纸，可DIY属于自己的个性外屏。更有“一推即秀”功能，在内屏使用软件时只需从屏幕底部轻轻上滑推至70%的位置，即可将界面推送至外屏显示，此时内屏仍可以继续使用，外屏显示常亮，直至主动进行召回关闭。

如此来看，OPPO Find N2的外屏功能相当丰富，能够帮助用户实现更为便捷化的交互体验。而随着越来越多的应用软件适配，OPPO Find N2外屏的可玩性与实用性也将会更高，用户不必开合屏幕就能完成一系列操作，“任意窗”名副其实!