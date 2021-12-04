全国迎来第二十个法治宣传日，一文了解华为鸿蒙系统如何维护网络安全

作者：千年

【天极网手机频道】12月04日，全国即迎来第二十个法制宣传日，在全民普及法制安全之际，互联网法制安全问题也需引起全社会的普遍重视。特别是进入年底网络犯罪高发期，国家反诈中心倡导全民安装“国家反诈中心APP”来扼制网络诈骗现象，减少居民财产损失。

然而当前互联网犯罪形式呈现日益多样化，维护网络安全非一己之力，更需要联合手机厂商、互联网企业为用户构建最后一道安全防线。

实际上，几乎所有网络诈骗都是从个人信息泄露开始的，如果我们的手机更加安全可靠，那么就可以从根源上防止受到网络诈骗。

作为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商，华为一直把用户的隐私安全保护放在极为重要的位置，因此华为在手机上构建了全栈的安全体系，通过全栈的技术积累和与产业的合作，有了大量的成果，推出了非常多领先行业的隐私安全技术和能力。

就拿很多华为手机用户都在使用的鸿蒙操作系统来说，其中就有不少保护用户隐私信息、防诈骗的功能设备，下面就由笔者来一一介绍。

1、鸿蒙纯净模式

市面上有许多手机对不明来源的第三方应用软件完全不设防，导致一些用户因为误操作下载了大量非法获取用户隐私信息的应用软件。

而华为手机HarmonyOS可以开启纯净模式，所有应用必须从华为应用商城中安装，可以有效地阻止用户误点广告中的软件安装，在该模式下，仅支持安装符合《华为终端质量检测和安全审查标准》的应用。

华为手机用户可在“设置-系统更新”菜单栏中找到“纯净模式”并开启功能，用户如果意外下载第三方恶意软件，系统会发出风险提示，并禁止安装。

2、限制广告追踪

尽管“纯净模式”可以过滤掉第三方恶意软件，但我们在浏览网页时，仍旧有可能会弹出大量未经审核的恶意广告，诱导用户下载第三方软件。还好HarmonyOS自带的网页浏览器能够自动屏蔽广告，通过“浏览器设置-网站设置-选择广告过滤”后，就可以浏览无广告的网页，降低误下载恶意软件的风险。

3、聊天隐私保护

在日常网络聊天中，我们的聊天记录可能会以截图的形式对外分享，但如果不对截图进行“打码处理”，也有可能造成信息泄露。因为一个头像，一个ID昵称，甚至是群聊名称，都可能造成个人敏感信息泄露。

而HarmonyOS支持聊天隐私保护功能，在微信、QQ、畅连聊天界面双指长按屏幕启动智慧识屏，选择“隐藏头像昵称”即可将群聊名称、头像、昵称等敏感信息隐藏。

4、图片分享隐私保护

现在，人们已经习惯用手机拍摄照片来分享自己的生活，但很多人并不知道，这些上传到社交平台上的照片都包含照片位置信息及拍摄机型信息。

HarmonyOS手机拥有图片分享隐私保护功能，用户在图库选择照片分享时，开启“图片分享隐私保护”即可快速抹去这些个人信息。

除了以上这些用户隐私信息保护功能以外，华为HarmonyOS还有各种报警求助功能，比如在“设置-安全-SOS紧急求助”菜单，可选择“自动发送求助信息”及“自动拨打求助电话”，开启功能后，任何情况下，连按5次电源键即可发起紧急求助。

总而言之，我们正处在移动互联网时代，网络电信诈骗离我们并不遥远。作为消费者，一方面我们要提高反诈骗意识，另一方面我们也可以最好选择一款注重隐私安全保护的智能手机，从根源上防止受到电信诈骗。