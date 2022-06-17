618好物推荐：来选一款全能旗舰陪伴你的大学生活

作者：云隐

【天极网手机频道】当高考季遇上618，相信不少同学想要趁着这波优惠，为自己更换一台更好的手机，迎接即将到来的大学生活。而在良莠不齐的手机市场中，全能旗舰由于汇聚了基本的顶尖配置，能够扛住任何场景的考验，因此也更为适合大学生长期地使用。小编为你们挑选了三款上半年发布的旗舰新品，想要购机的同学可以简单了解一下。

OPPO Find X5 Pro

618优惠期间，官网最低售价：8+256GB售价4889元，12+256GB售价5489元，12+512GB售价5989元，享24期免息付款。

外观设计：OPPO Find X5 Pro提供白瓷、黑釉、水蓝三款配色，涵盖了陶瓷与素皮两种材质。小编首推白瓷配色，由于采用一体化纳米微晶陶瓷，不仅比普通陶瓷更为耐磨耐刮，低反光性也让其看起来更不易留指纹。同时，这种陶瓷的硬度和散热效率是玻璃材质的2倍，兼具实用性与观赏性。

基础配置：全新一代骁龙8移动平台、6.7英寸的LTPO2.0 2K曲面屏、超大尺寸VC和石墨烯膜，性能方面毋庸置疑。OPPO Find X5 Pro在游戏方面的稳定性与散热性，在旗舰手机里也是数一数二的存在。5000mAh电池+80W超级闪充的加持，手机从低电量充至满电状态仅需35分钟左右。

影像表现：5000万像素主摄镜头+5000万像素超广角镜头+1300万像素长焦镜头，以及马里亚纳 MariSilicon X芯片、哈苏影像系统、自研3A算法三项技术的加持，OPPO Find X5 Pro在照片、视频拍摄方面有着相当出色的表现，OPPO Find X5系列“双芯旗舰”之称也由此而来。

vivo X80 Pro

618优惠期间，官网最低售价：8+256GB售价5499元，12+256GB售价5999元，12+512GB售价6699元，享24期免息付款。

外观设计：vivo X80 Pro提供旅程、至黑、假日三款配色，主要材质为玻璃与素皮。小编推荐旅程配色，肆意张扬的橙色，洋溢着青春活力的气息，即使是在拥挤的人群中，也能一眼看见它。小小的陶瓷云窗上，融合了“天圆地方”古代哲学的镜头模组，机身更具辨识度。

基础配置：全新一代骁龙8移动平台、6.78英寸的三星 AMOLED 2K E5超感自由屏、27层VC液冷散热系统，整体性能位列行业巅峰水平。面对《王者荣耀》《和平精英》这种热门大型手游，也能够轻松应对，带来稳帧顺畅的游戏体验。4700mAh电池+80W快充，37分钟左右即可充满，续航能力也并不差。

影像表现：5000W像素主摄镜头+4800W像素超广角镜头+1200W像素人像微云台镜头+800W像素潜望式镜头，这四款镜头均有蔡司联合定制，品质方面完全不用担心。配合全新升级的V1+芯片，vivo X80 Pro的影像表现堪称行业巅峰水准，轻松驾驭各个场景的拍摄。

荣耀Magic4 Pro

618优惠期间，官网最低售价：8+256GB售价5499元，12+256GB售价5899元，12+512GB售价6499元，享24期免息付款。

外观设计：荣耀Magic4 Pro提供亮黑、釉白、流金、瓷青、燃橙色，主要材质为玻璃与素皮。小编推荐釉白色的玻璃材质版本，通体简约的雪白，亲肤型的玻璃质感，不仅带来了类似陶瓷的观感，也塑造了极致顺滑的手感。镜头模组上的有序排列，以及四曲面的设计，也充分彰显了荣耀极致的“对称美学”。

基础配置：全新一代骁龙8移动平台、6.81英寸LTPO曲面屏幕、第三代超导六方晶石墨烯与全新设计的VC液冷系统，整体性能与散热能力相当强大，即使是《原神》这种高负载游戏，也能轻松应对。尤其在屏幕素质方面，荣耀Magic4 Pro是业界首次实现了LTPO屏幕上打造1920Hz高频PWM调光的手机，充分缓解了用户暗光场景下使用手机的用眼压力。4600mAh电池+100W快充，32分钟即可充满电，完全可以满足用户日常的续航需求。

影像表现：5000万像素广角大底主摄+5000万像素超广角镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+8*8点阵激光测距的dToF镜头，与自研HONOR Image Engine 图像引擎相辅相成。软硬兼施的加持下，荣耀Magic4 Pro的影像水平大幅度提升，无论是白天还是夜晚，算法都把握的相当精准。

以上三款手机产品，均是汇聚了行业内顶尖配置的全能旗舰，在外观、性能、影像、续航四大方面均能实现行业的顶尖水准。对于即将迈进大学的同学们而言，一款全能旗舰所具备的产品力，足以陪伴你们度过长达四五年的大学生活，也不用再为频繁换机而烦恼。如果有感兴趣的同学，可以趁此机会入手一台。