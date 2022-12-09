华为冬季全场景新品发布会：nova10 SE领衔，多款新品齐亮相

【天极网手机频道】12月9日下午，华为正式召开了冬季全场景新品发布会，带来了华为nova 10 SE、华为畅享50z、HUAWEI FreeBuds 5i、HUAWEI WATCH GT 3 Pro典藏版、HUAWEI WATCH Buds、华为儿童手表5X系列以及HUAWEI Vision Glass等多款全场景新品。

华为nova 10 SE：轻薄高颜值，一亿像素加持

华为nova 10 SE在传承nova系列独特的设计美学和先进的影像基因的基础上带来了出彩的设计创新和影像技术。它延续了nova系列别具魅力的时尚符号，采用颇具标识感的星耀双环设计，以星耀工艺带来细腻且不沾染指纹的磨砂效果，提供了精致优雅的10号色、深邃沉稳的曜金黑以及活泼灵动的薄荷青共三种配色可供选择。

华为nova 10 SE搭载6.67英寸超窄边框OLED臻彩直屏，拥有91.85%的高屏占比，视野更加沉浸开阔，支持P3广色域，屏幕支持90Hz刷新率和270Hz触控采样率，色彩显示细腻明亮、精度更准确，带来更沉浸流畅的视觉体验。

机身采用直边中框设计，遵循极简美学，简约大气的直边造型，重量约184g、薄约7.39mm的轻盈机身，握持非常舒适。

影像方面，华为nova 10 SE搭载了一亿像素质感人像系统，通过RAW域影像算法，带来高光、暗光、顺光、逆光、白天、夜晚、室内、室外的全场景拍摄体验。

在HarmonyOS的加持下，智慧流转体验能够实现华为nova 10 SE与适配的华为手表和耳机等设备的无缝协同，提高工作、学习效率;还有最远可达8米远距离扫码、超级NFC功能、HarmonyOS智慧通信以及隐私安全保护等技术，搭配66W超级快充+4500mAh大容量电池，使用体验更加出色。

价格方面，华为nova 10 SE的128GB版本为1999元，256GB版本为2299元，将会在今天下午16:08正式开售。

华为畅享50z：5000万像素三摄，5000mAh超大电池

除了nova10 SE外，畅享系列也迎来了一款新品―华为畅享50z。它采用了一块6.52英寸LCD水滴屏，提供宝石蓝、薄荷绿、午夜黑3款配色，机身厚度为8.94mm，重量为188g。它配备了5000万像素高清主摄+200万像素景深镜头+4cm微距镜头的高清三摄组合，将高清精美又智慧有趣的摄影体验带给消费者。华为畅享50z搭载5000mAh，有着非常出色的续航表现，并支持22.5W华为超级快充技术。得益于流畅安全的HarmonyOS加持，华为畅享50z可以使用超级终端的便捷体验，还有畅连通话、隐私保护等多种智慧功能。

价格上，华为畅享50z的128GB为1199元，256GB版本为1399元。

HUAWEI FreeBuds 5i：Hi-Res小金标认证，多模式降噪

华为FreeBuds 5i内置10mm大动圈单元，支持多种EQ音效，同时还获得了Hi-Res认证，传递全链路高解析音质。降噪方面，该耳机支持深达42dB的多模式降噪功能，配合华为AEM人耳自适应技术，能使用户享受宁静聆听体验。此外，华为FreeBuds 5i 支持快充长续航，根据华为实验室测试数据，充电15分钟，音乐播放4小时;更有低时延游戏模式、多设备智能交互、滑动调音量、双击耳机拍照等趣味功能。华为FreeBuds 5i 无论是音质表现还是交互都能为消费者带来出色的使用体验。

价格方面，HUAWEI FreeBuds 5i售价为599元，将于今天下午16:08正式开售。

HUAWEI WATCH Buds：手表二级二合一，开启智能手表新篇章

作为可穿戴行业的先行者，华为一直在洞察消费者对于可穿戴智能设备的深度需求，不断对科技创新的探索与追求，为广大消费者打造体验更好的产品。今天华为又有带来了一款极具创新的产品―华为WATCH Buds，将智能手表和真无线耳机融为一体，为用户带来更加便利的使用体验。

华为WATCH Buds的表体采用精钢表壳，硬度高耐腐蚀，经过精湛的手工抛光和缎面打磨润饰，营造出刚毅大气之美。正面1.43英寸、466*466分辨率的AMOLED高清彩屏完美融合于精钢表壳，精致高端;在表体上，钻切开盖键和表冠上点缀的710颗经典巴黎饰钉，为金属亮泽再添闪光点;表带采用头层小牛皮材质，纹理细腻，为腕间增添优雅时尚的气息。

华为WATCH Buds运用高集成度整体架构设计与定制小型化的精密器件，在14.99mm厚度的表体空间中实现了21层结构立体堆叠，同时将一对单只净重4克的TWS耳机巧妙地放入智能手表当中。弹盖处采用的超微型精密转轴，经过10万次开合测试，更加可靠耐用。

值得一提的是，植入的耳机还支持广域耳廓触控、左右耳机自适应识别、三重实时听感优化等多项智慧功能，可以在佩戴耳机的时候不分左右耳，顺手更顺耳。交互层面也带来了腕上音频控制中心的全新交互体验，可以用手表直接操控耳机并查看耳机状态，彻底改变了对耳机控制的固有交互方式。配合精钢表壳及头层小牛皮的表带，在满足便捷体验的同时彰显高端质感。

此外，华为WATCH Buds同样延续了华为穿戴在运动健康领域的优秀基因，支持血氧饱和度自动检测、TruSeen™ 5.0+心率监测以及TruSleep™3.0睡眠监测等多项健康监测功能(TruSleep 3.0功能后续将通过OTA升级推送支持)。华为加入由301医院发起的心脏健康研究和睡眠呼吸暂停研究，配合华为WATCH Buds，可精细化分类筛查房颤、室早及房早等心律失常风险，可智能识别睡眠、HRV、血氧、心率等信息，筛查睡眠呼吸暂停风险。

运动方面，它拥有包含10项专业运动模式在内的80+运动模式。另外，华为WATCH Buds还可以手动添加70+种运动类型(非涉水运动)，为用户提供专业数据分析和运动激励体系，提高训练质量并养成运动好习惯。

华为WATCH Buds支持全功能NFC，支持门禁卡、交通卡等功能。它还能够同步手机上的电话短信，支持短信快捷回复。同时还支持微信手表版手表可查看文字和图片信息、听取及发送语音信息、快速回复信息。续航方面，整机的典应用场景续航为3天，开启省电模式颗大7天，耳机单次充满电可播放音乐4小时。

价格方面，华为WATCH Buds售价2988元，将于今天下午16：08正式开售。

HUAWEI WATCH GT 3 Pro典藏版：演绎腕上优雅美学

除了创新的WATCH Buds外，此次发布会还带来了华为WATCH GT 3 Pro典藏版，以低调奢华的曜夜鎏金配色，再次演绎高端智能手表的华美风尚。华为WATCH GT 3 Pro典藏版表体采用曜黑色高亮纳米微晶陶瓷，经7X24小时高温煅烧，36小时高精抛光，使其曜黑光泽更加高亮夺目，格调浑然天成;在镜面上则采用硬度可达莫氏9级的蓝宝石玻璃，无惧磨损刮花，表体背部感应器也同样采用该材质，使得心率监测透光率更好，监测数据更准确。

值得一提的是，这次的表冠设计也别具匠心，巧妙地将一颗黑色尖晶石嵌入旋转表冠，钻石切面设计，灵动夺目，表冠上的细密齿纹，带来出色的操作手感，专属兔年表盘也生趣非常。

价格方面，HUAWEI WATCH GT 3 Pro典藏版售价为4988元，也是今天下午16:08正式开售。

华为儿童手表5X系列：可翻转可摘取双面屏设计，多方位守护孩子

本次发布会还带来了全新的旗舰儿童手表5X系列，围绕“将安全守护做到极致”这一核心理念，华为儿童手表5X系列的定位能力大幅提升，搭载华为离线定位黑科技，即便手表没有网络或关机状态，也能通过智能关怀app查看孩子的位置信息，缓解家长对孩子的失联焦虑。高频次秒级定位、室内楼层级定位和越用越准的AI定位2.0算法，让定位精度更进一步，帮助家长全天候了解孩子的行动轨迹，孩子出行更安心。

外观形态上，华为儿童手表5X Pro采用了可翻转、可摘取双面屏设计，精彩与专注并存。主屏功能丰富，翻转到副屏进入免打扰模式，守护孩子学习专注力。在智能化功能方面，华为儿童手表5X系列可摇一摇添加好友，支持微信儿童手表版和QQ儿童版，轻松实现跨品牌交友;支持NFC功能，抬抬手就能刷公交、刷门禁，孩子出行更便利;此外，还支持IPX8游泳级防水和多种运动模式。全新升级的华为教育中心提供了背单词、听儿歌、听名著等丰富学习内容，充分满足儿童日常出行、运动、探索和学习等需求。

价格方面，华为儿童手表5X为1598元，华为儿童手表5X Pro1为1998元，都会在12月20日10:08开启预售，12月26日10:08正式开售。

HUAWEI Vision Glass：轻巧便携可折叠，120寸巨幕装入口袋

最后一款是华为首款智能观影眼镜―HUAWEI Vision Glass，它采用可折叠式风镜造型，外观时尚前卫。环抱式镜腿，以及可调节的空气胶囊鼻托，合理分配了重心，更好地减轻了用户在佩戴体验上的压感和束缚感。鼻托还支持三档调节，更好贴合鼻梁，使画面看得更加清晰。折叠后非常小巧，搭配附赠的收纳盒，轻松拥有一位“旅行伴侣”。

HUAWEI Vision Glass采用了先进的Micro OLED屏幕，每英寸的像素密度(PPI)达到4500+，比普通手机屏幕提升10倍，能够为消费者带来双目1080P的全高清画质体验。支持5档亮度调节，最高入眼亮度可达480nits，亮度上超越一般的电视和显示器，确保观影者在不同光线环境下也能获得良好的观影体验。它支持屈光度调节设计，支持0-500°单眼近视调节，对于近视用户更为友好。

它能够在等效4米远的虚拟空间中投射出120英寸巨幕，画面清晰、色彩生动，配合开放式双扬声器，为用户营造出超感沉浸的“巨幕”观影体验。得益于良好的多设备兼容性，HUAWEI Vision Glass支持与手机、平板、笔记本电脑等设备快速连接，通过Type-C接口的DP协议实现一插即连。它还支持与AITO问界车机、接入华为HiCar协议的上百款车型实现车机联动，通过车载音响系统获得沉浸观影体验。

价格方面，HUAWEI Vision Glass售价为2999元，将于2022年12月26日10:08正式开售。

写在最后

总的来说，这次发布会的新品是蛮多的，包括手机、智能手表、耳机、儿童手表、智能眼镜等多个品类，覆盖了诸多使用场景，大家可以根据自身的需求进行选择。