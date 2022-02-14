水滴屏+后置三摄的千元档新品？诺基亚 G21或将近期亮相

作者：墨将

【天极网手机频道】最近诺基亚一款全新的手机――诺基亚 G21被曝光，据称，新机采用 6.5 英寸 LCD 水滴屏，支持 90Hz刷新率，分辨率720p+。该机还支持自适应刷新率模式，可智能降到 60Hz以节省电量。该机采用侧边指纹识别，提供面部解锁功能，支持戴口罩解锁。颜色上，诺基亚 G21将提供北欧蓝和黄昏色配色。

影像方面，诺基亚 G21的主摄像头为 5000 万像素传感器，支持超级分辨率功能，可以增强拍摄图像的细节，还支持夜间模式。另外还有一颗200 万像素微距摄像头和一颗 200 万像素的深度传感器。

性能上，诺基亚 G21 搭载的是紫光展锐 T606，这个 12 纳米的芯片有两个 Cortex-A75 核心和六个 A55 核心，4GB+64/128GB 的存储空间。带有三卡槽，支持双 SIM 卡支持 4G 网络，可以用 microSD 卡添加更多存储。值得一提的是，它还保留了 3.5mm的耳机插孔。

另外，诺基亚 G21 搭载 5050 mAh的电池，官方称续航可达三天。其能够在电量剩余 20% 时启用第一级节电模式，在 10% 时可以获得第二级节电模式，以进一步延长电池续航，支持18W充电(兼容 USB PD 3.0)。至于上市时间与售价，消息称诺基亚 G21 将很快上市，起售价 170 欧元(约合人民币1230元)。