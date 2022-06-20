折叠屏，究竟是折叠了科技还是展开了未来？

作者：杨童博

【天极网手机频道】“Edge 的出现给万马齐喑缺乏创新同质化严重到难以忍受的智能手机业界，带来了新的曙光，是智能手机新的里程碑。”

2014年9月3号，一个注定改变手机历史的重要日子，世界上第一台曲面屏手机三星Galaxy Note Edge正式发布了，后来有媒体给出了如上评价。自此，手机市场正式进入异形屏的时代。

2019年，不满于曲面屏的三星推出了更加前沿的黑科技，折叠屏手机三星Galaxy Fold横空出世，再次点燃用户对于未来手机的热情。

再讲折叠屏之前我们先来看看8年过去，曲面屏发展得怎么样了。很遗憾，有报告指出，到目前为止依旧有半数以上的用户反对使用曲面屏。

其实从三星手机的形态变化中就能窥见一二，曾经恨不得把整个屏幕弯过来的Galaxy Note Edge到之后机型曲屏的曲率越来越小，甚至今年三星干脆直接推出了直屏旗舰放弃了曲面屏。

可能很多人都忘了，三星当时推出Galaxy Note Edge是给这块曲屏赋予了使用场景的，是一块独立的控制和信息显示区域，更加类似于一块副屏，而不是如今仅仅只是提升正面颜值的产物。

然而，当初由于尚未成熟的防误触技术所带来的操控体验，让Galaxy Note Edge给用户造成了不小的麻烦，而且曲面屏技术的不成熟导致的曲面屏色偏问题也让用户叫苦不迭，而这些历史遗留问题，时至今日也没被完全解决。

既然曲面屏有这么多缺点，甚至自己的亲爹都已经放弃了，为什么国内厂商的高端机型依旧在固执地坚持呢？

说白了就三个字，差异化。

在手机市场日趋同质化的今天，手机性能已然不是拉开手机差距的重要指标了，大家都用一样的芯片，一样的屏幕，甚至连参数都一样，凭什么你的就比我的好呢？

相比提升了多少散热手段，屏幕封装的技术有多费钱，边框经过多少次CNC，都不如将一块曲面屏实实在在放在用户眼前来的冲击力大。况且随着曲屏产业链的日益成熟，如今的曲面屏成本大幅降低，相比研发新技术来提升手机质感，曲面屏则要简单且有保障得多。

一块曲屏看上去边框就是比直屏窄，整机就会突出高级感，手感也十分到位。这些都是用户在拿到手机的那一刻就能切身体会到的，所以久而久之，曲面屏=高端机就深深烙刻在用户心里并一直持续到了今天。

那么回到折叠屏，似乎就不难理解为什么如今的手机厂商都争相推出高端折叠屏手机了。当做性价比的小米努力上探高端市场，好不容易通过全面屏站稳了脚跟，那必然就会推出曲面屏来稳固用户心中高端旗舰的形象。

手机自诞生之初就有一个特别明显的目的，就是替代固定电话，所以起初的手机也叫移动电话。那么手机的每一次更迭必然都伴随着一次手机形态的大变样。

为了解决电话移动问题，手机就要做的更小更精致，回看大哥大和后来诺基亚经典的1110就不难看出，那时候的手机都是朝着这一方向努力发展的。后来触屏的出现做到了按键机做不到的一键直达，就是指哪打哪的那种爽快感。

按键机往往点开一个设置需要先移动光标到设置，再将光标一个个移动到自己想要的设置上，这种操作方式显然不符合未来手机的模样，所以触屏应运而生，一点一按，这不优雅吗？

也正因为触屏的出现，移动电话也进化成了如今的掌上电脑。那么折叠屏的出现是有什么东西是普通屏幕做不到的，且只有折叠屏手机才能做到的刚需吗？答案是没有。

19年的第一款折叠屏Galaxy Fold由于技术不成熟，折叠屏手机的折痕特别严重，而且采用铰链的机械式结构也非常容易损坏，这让用户耿耿于怀。如今三年过去了，折叠屏发展了三年后诞生了哪些应用场景或是解决了哪些问题呢？

没有诞生任何新的应用场景，并且只解决了折叠屏手机折痕的问题。

在小米MIX Fold的发布会上，雷军强行给自己创造了一个需求，说自己有看表格的需求，用折叠屏很方便，但是雷总可能忘记了，任何好用的新技术都是不需要对使用场景设限的。

当然MIX Fold也遇到了折叠屏手机难以避免的问题，手机壳昂贵，不好贴膜都已经是老生常谈了。尤其是不小心碎屏后，换一个内屏需要4000，一个外屏需要2000，这就已经劝退了相当一部分的用户，也给已经入手的用户带来了不少的麻烦。

而且由于折叠屏APP的适配问题，MIX Fold上的APP会出现显示不全的问题，也许是出于对折叠屏的妥协，整块折叠屏的显示素质都不如非折叠屏手机，甚至外屏都能又细又长，折叠后粗重的手感在日常使用中还是会给用户造成一定的困扰。

更何况大多数用户在使用折叠屏时，除了初期出于好奇心会经常展开使用，大多数时候依旧只是一台盖上的普通手机。

曲面屏已经诞生8年，折叠屏距离第一次亮相也已经过去了3年，似乎只有苹果依旧独善其身，不染指所谓的“黑科技”，因此有人说它一成不变，可是每当苹果推出一项新技术时，都实实在在改变了人们的使用体验，这才是方向对了。

也许折叠屏手机有着特定的目标群体，但并非所有用户都是其受众，手机厂商为了差异化而推出的折叠屏大概率不会成为未来的主流。

折叠屏是这个时代的特殊产物，只是折叠了当下的科技，就像游戏里的支线，也许它很精彩，可它永远不会像主线那样波澜壮阔，令人魂牵梦萦。