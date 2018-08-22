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网传荣耀8X真机被荣耀秒删，真机仍然迷雾重重

Yesky天极新闻 2018. 08. 22 作者：折耳东 责编：雷文信
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】经常在微博、贴吧等社交媒体上吃瓜的小伙伴们都知道，任何官方的秒删都总是伴随着热点事件。近日在花粉俱乐部就有一位网友爆料已入手了荣耀8X的真机，消息刚发出不久，就被版主秒删，同时也引发了花粉们关于8X真机的热烈讨论。

网传荣耀8X真机被荣耀秒删，真机仍然迷雾重重

　　从图片中的包装盒可以看出是一大一小的两款手机，这似乎从侧面印证了网传的“8X系列将推出大小屏系列”。但虽然8X系列里的大屏手机已经露脸，真正的8X是什么样的还是个疑点，目前只有一个盒子，真机还是个谜。

网传荣耀8X真机被荣耀秒删，真机仍然迷雾重重

　　此前网上对荣耀8X就众说纷纭，据网络爆料，在外观方面该机将采用逐渐流行起来的“水滴屏”设计，屏幕尺寸达到了7.12英寸分辨率为2244×1080，配备双摄像头，支持指纹识别

　　更有甚者，网上直接爆出了公交车上使用荣耀8X，结合网上给出的配置，该机将搭载八核处理器，CPU主频为1.8GHz，配备4GB内存+64GB存储，后置1600万+200万双摄，前置800万像素摄像头，电池容量达到了4900mAh。

网传荣耀8X真机被荣耀秒删，真机仍然迷雾重重

　　此外，荣耀8X将搭载GPU Turbo技术，它打通了EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈，实现了软硬件协同，使得图形处理效率提高60%，同时功耗降低30%。

　　荣耀明哥再次为我们带来精准消息，综合来看，荣耀8X无论是在配置还是技术方面均作出了极大的突破，就连荣耀内部员工都有些惊叹这次荣耀8X将是最具突破性的一代，“用力过猛”的效果还需大家来一起评判。

　　当然，由于荣耀8X的真机还未发布，关于网传的这些曝光信息我们也无法印证真假。但从秒删的帖子中，“大小屏”系列还是让人十分期待，但目前官方还未公布该系列机型具体的发布时间，让我们继续拭目以待。

作者：折耳东责任编辑：雷文信）
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  • 指纹识别：支持
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