5G依旧缺席 华为Mate50系列或在8月与鸿蒙3.0一同发布

作者：景博健

【天极网手机频道】自从被制裁之后，华为手机产品线的更新速率明显下降，本该在去年2-3月份发布的P50系列直到下半年才姗姗来迟，而下半年的Mate50系列则已经拖到了今年。在4月份的时候，曾有数码博主曝光，华为将会在7月份左右发布Mate50系列和鸿蒙3.0系统，不过根据最新的消息，Mate50系列可能会再迟到一段时间。

据数码博主@厂长是关同学表示，华为 Mate50系列预计将在8月发布，还是没有5G芯片，可能会增加骁龙8+版本，但是工程机目前是骁龙8。同时影像部分则会带来计算摄影的加强版和一个成像不错的主摄，成像质量和华为自身的优化能力，依旧还是顶尖水平。值得一提的是，华为和徕卡的合作在去年已经结束，去年的P50系列成为了华为×徕卡的绝唱，Mate50系列将会成与徕卡分手后华为的首款真正意义上的影像旗舰，之前的P50 Pocket和Mate Xs2由于折叠屏的设计，在影像方面都做了一些取舍。

另外，最重要的是Mate50系列将会搭载全新的鸿蒙3.0系统，精简化的鸿蒙3.0剔除2.0中非常臃肿部分，让设备与设备之间的交互体验提升很大，同时因为新的算法加入，所以鸿蒙3.0在日常使用时比2.0更加流畅，多设备流转很可能会下放更多机型。此前推出的HarmonyOS 3.0开发者预览版，围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新，带来系统能力、开发工具做了全面升级。

根据目前的曝光来看，华为 Mate50系列相较于其它厂商的期间产品想必，最大的劣势就是没有5G网络，而最大的优势则是鸿蒙系统的加持，在多设备互联方面有着更大的优势，在今年的全场景发布会上，余承东表示Harmony OS的华为设备数量已经突破2.4亿台，对于华为来说这是一笔宝贵的财富，虽然手机业务受阻，但坚持下来留住这些用户，在他们摆脱芯片困境后，也能够快速追赶上来。