更换为USB-C的iPhone 15，能带来快充技术吗？

【天极网手机频道】今年苹果带来了变化并不算大的iPhone 14系列，而市场同样给出了最真实的反应，iPhone 14基础版本首发即破发。iPhone 14 Pro系列虽然凭借灵动岛火了一阵子，但明显感觉到后劲不足，完全不如去年iPhone 13系列的火爆程度，而不少网友也早已把目光放到明年才会推出的iPhone 15系列身上。

此前就一直有消息称，明年的iPhone 15系列总算要舍弃已经沿用十年之久的Lightning接口，转而使用USB-C接口。正当所有人都觉得苹果良心发现时，才惊觉原来是欧盟强制下命令，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许这才是苹果转用USB-C接口最主要的原因。

Type-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只有480Mbps，如果摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的 4800 万像素 ProRAW 照片传输到 Mac 或其他设备上将需要很长时间。

其实苹果在其他设备上包括Mac系列、iPad系列都已经全面更换为USB-C接口，唯独在iPhone上迟迟不肯上USB-C接口，其中一部分原因是不愿放弃Lightning上高额的授权费用，还有一个原因是希望建立自己的接口规则。

也因此，有消息传出，苹果或许会抛弃USB-C接口，从而直接使用MagSafe无线充电技术。或许在苹果看来，MagSafe如今的充电速度完全可以媲美苹果有线充电速度，毕竟苹果最新的iPhone 14系列最高也才只支持30W快充，没错确实是快充!

先不论这则消息的真假，除非苹果已经可以通过无线的方式来重新给iPhone刷写系统并且让其与Mac传输数据，否则取消实体数据接口就有点天方夜谭了。对于苹果而言，这样损害用户体验的事情，大概还是不会做的。

那么换到USB-C接口之后，iPhone 15系列会不会上快充技术呢？可能比较难，虽然如今的Lightning接口确实在一定程度上限制了苹果的快充技术，不过即使在iPhone 14基础版上，苹果依然没有给到其Lightning所支持的最高充电功率。

想要指望苹果更换一个接口后就能将iPad Pro上的快充技术一口气全吐给你，那大概是不可能了。不过传闻明年会推出一款iPhone 15 Ultra，在这款机型上或许苹果会毫不吝啬地提供一下快充技术，其他机型可能还是和会保持低功率的20W-30W快充。

虽然苹果一向对于新技术都十分保守，在没有经过市场验证之前或是自己没有十足把我之前都不会盲目推向市场，但快充技术已经蓬勃发展近10年，早已不是什么新鲜技术，苹果愿不愿意在iPhone上使用快充，仅在一念之间。

所以保守估计，苹果大概率依然会在USB-C接口上的iPhone 15系列中沿用目前的充电功率，可能会在定位旗舰的Ultra版本中加入一些全新的黑科技，就跟当初让人惊艳的iPhone X一样，但实际如何，还得明年见。