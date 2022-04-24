OPPO K10配置拉满 带来畅快游戏体验

作者：LL

【天极网手机频道】在OPPO的产品线中，OPPO K系列一直是年轻人比较青睐的产品，其仅仅凭借着硬核性能带来的畅快游戏体验，就获得了不少游戏玩家的追捧。今日，OPPO K10正式发布，笔者在体验过其游戏性能之后，也来和你们分享一番。

在核心配置上，OPPO K10搭载的是天玑8000-MAX，作为5nm制程工艺的芯片，其采用4+4 八核CPU架构设计，无论是性能还是功耗，均比骁龙870强上不少。与UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”。在安兔兔跑分上跑出了77万以上的数据，说明厂商对于该芯片的调校还是做得相当到位。

为了测试OPPO K10具体性能，笔者开启游戏内部“高帧率+超高分辨率+极致画面”，进行《王者荣耀》游戏体验。在整个游戏的过程中，OPPO K10的帧率相当稳定，并没有出现掉帧、卡顿等不适情况。同时，在240Hz 触控采样率的加持下，技能跟手性很强大，操作起来更加得心应手，游戏体验相当优异。

OPPO K10除了配备强大的硬件之外，还构建了HyperBoost全链路游戏稳帧系统，引入图形异构、GPA极限稳帧和O-Sync超频响应等核心技术，配合X轴线性振动马达和立体双扬声器，为用户带来了帧率稳、启动快、操纵畅爽的游戏体验。

散热能力，也是影响游戏体验的另一大因素。在散热方面，OPPO K10不仅系采用金刚石凝胶作为散热材料，还提供了18W冰点散热背夹，支持三档风扇调节，大幅降低了长时间游戏带来的高温。为了测试其散热能力，笔者进行了长达1小时的游戏，拉满手机配置，散热背夹调至最高档，测试前后的温度变化。

游戏前温度

游戏后温度

从具体的数据来看，手机前后的温差大概在5.2℃左右，温控能力是相当出色的。这也就意味着，搭配散热背夹使用，即使用户经过长时间的游戏，也不会出现烫手的情况，这对于游戏爱好者来说，无疑是最好的“上分神器”。

总的来看，OPPO K10的性能表现是符合笔者的预期的。配置拉满的情况下，OPPO K10在功耗上也能控制得住，带来更加畅快的游戏体验。如果你对于游戏体验有着极致的追求，那么OPPO K10无疑是一个不错的选择。