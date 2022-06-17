618狂欢已到来！这些好物必须拿小本本记下来

作者：毛毛

【天极网手机频道】618狂欢潮已经到来，相信很多人已经付了好几拨款了，不过总有些消费者觉得不知道买了什么，但钱却没少花。看着“日渐消瘦”的钱包，突然有总说不清的感觉。想要物有所值，那么“消耗品”电子产品就是不错的选择。当然，除了智能手机，如今蓝牙耳机、平板电脑等都是电子产品热销品类。如果近期有想要换购电子产品的消费者，不妨看看这篇618哪些电子产品值得买。

OPPO Find X5 Pro

国产手机品牌中最具代表性之一的OPPO，在2月下旬发布了“双芯旗舰”OPPO Find X5 Pro，作为OPPO今年的首款旗舰产品，OPPO Find X5 Pro的综合实力还是非常强的，尤其是影像方面表现尤为突出。OPPO Find X5 Pro搭载双IMX766主摄，拥有悬浮防抖(广角)+自由曲面镜头(超广角)的加持，搭配OPPO自研的NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X以及哈苏调校，纸面参数可以说是相当豪华。

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。尤其是夜景照片表现，主要得益于它搭载的自研影像专用NPU芯片马里亚纳 X，配合13通道光谱传感器及自研环境光预测算法，能够更好地还原真实的环境光源信息，改善白平衡效果，拍出更具自然色彩的照片。

OPPO Find X5 Pro搭载高通全新一代骁龙 8 Gen1旗舰处理器。这款处理器采用领先 4nm 制程工艺，搭载第七代AI引擎，在性能方面的表现较骁龙888性能提升30%，能效比提升25%，强大的AI性能将覆盖更多图像处理的场景，性能更强功耗更低。

OPPO Find X5 Pro搭载的研影像芯片+骁龙8Gen1处理器组成“强芯脏”，让Find X5 Pro在屏幕、性能、影像上发挥着无短板的超强实力，是带出游玩的不二之选。

售价方面，OPPO Find X5标准版，搭载马里亚纳X芯片与高通骁龙888，8GB+128GB版售价3999元，8GB+256GB版4399元，12GB+256GB版4799元。Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元、12GB+256GB版售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。Find X5 Pro 天玑版，全球首发搭载旗舰级天玑9000处理器，12GB+256GB版售价5799元。感兴趣的用户不妨去挑选购买，错过618就要等到双11啦!

vivo TWS 2e

vivo作为国内头部阵营的手机厂商，在影音体验方面的成绩大家都有目共睹，在其手机做得越发出色的同时，推出的耳机产品也有着不错的表现。vivo TWS 2e从一代的细长的椭圆变成了二代的扁平型，佩戴方式也从半入耳设计变成了全入耳式设计，单耳重 4.7 克，佩戴无负担。

功能方面，vivo TWS 2e支持一键闪连、DeepX 2.0立体音效、Jovi语音，12.2mm大动圈单元，蓝牙5.2，多设备连接，双麦通话降噪、查找耳机等，同时还有着超长续航，再加上充电盒的电量可听27小时左右。

值得一提的是，这款耳机的价格仅需299元，虽然价格便宜，但在声音表现上vivo TWS 2e可以一点也不马虎，整体来说是个不错的选择。

vivo Pad

vivo Pad正面搭载一块11英寸、120Hz高刷新率的LCD屏幕，拥有2560*1600的超高清分辨率。屏幕拥有1500:1的对比度、最高480nit亮度，支持HDR10和P3广色域，2048级智能背光、环境光自适应以及通过德国莱茵TUV认证、获得国家眼科中心自然护眼评测证书等硬件级防蓝光护眼。

背面与中框之间采用一体成型工艺，背面与直角边框间的细微倒角，保证vivo Pad拥有高度一体性的同时，进一步提升上手的舒适性。在横屏状态下，vivo Pad左右两侧边框上各两组扬声器开孔，支持杜比全景声功能;电源和音量按键设置在横屏状态下的上方中框;全功能Type-C接口位于左侧中框上，可谓用户提供高速传输、高清投屏等功能。除了vivo Pad之外，vivo还为其配备了专用的触控笔和智能触控键盘，让它成为生产力工具。

性能上，vivo Pad搭载骁龙870移动平台，最高提供8GB+256GB的存储组合。骁龙870移动平台作为2021年的次旗舰芯片，不俗的性能和优秀的功耗控制，让它得到广大用户的好评。内置8040mAh电池，搭配44W FlashCharge闪充，能够快速地为8040mAh电池解决续航焦虑问题。

vivo Pad搭载基于Android 11开发的originOS，在系统层面提供丰富的交互功能，除了常规的分屏、小窗模式和扩展电视/显示器外，vivo Pad还加入了广受好评的一碰互传功能。

目前平板电脑也是电子产品新宠儿，除了苹果，国内厂商的平板电脑也是非常优秀的，目前vivo Pad也在热销中，原价2499元起，正值619期间直降200元，2299元就能入手!

这个夏天选择一款好产品，在家煲剧听音乐欢乐一夏吧!