全球首款直连低轨卫星消费级手机明年见？或由魅族19首发

作者：墨将

【天极网手机频道】最近卫星网络功能等消息在社交媒体中迅速扩散，受到消费者普遍关注。其不但激起消费者的好奇心，也在持续拓展潜在的需求与用户群。而作为极富潜力的新赛道，比短报文更具广泛用途的低轨卫星互联网同样受到了重视。这种可提供更多元化的通信服务，能作为4G/5G补充，为用户提供全域、全天时通信服务。至于哪个品牌能率先推出全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，业界各执一词。从目前的消息来看，最有可能的是明年上半年推出的魅族 19 系列。

根据目前爆料的消息来看，魅族 19在产品研发上将比以往更为激进，具有搭载激进的卫星通信功能的“土壤”。而这一点也得到魅族科技助力副总裁万志强的佐证，其在回应“魅族将用上真正的卫星通信”时表示：“梦想一定要有的，实干家都在路上。扎实做产品的公司会有底气迎接下一个新技术的浪潮。”

而星际时代 CEO 王勇在2022 世界人工智能大会上接受采访时也表示，目前移动通信网络陆地上的覆盖只有20%-21%，80%的陆地还没有被覆盖。卫星能够真正实现全域覆盖，如果掌握了低轨卫星通信，仅解决覆盖这个问题就能带来巨大的增量。未来推出的星纪互联手机将是全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，实现天地一体化和无界连接。

如果魅族 19 系列真的能够拥有直连低轨卫星的能力，成为全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，那么它将实现真正的、全场景的、全域链接覆盖。届时在沙漠、深海、丛林等场景里，其也能满足消费者的通讯需求，这无疑非常值得期待。至于新功能会给移动终端带来哪些化学反应，又将碰撞出哪些惊喜，我们不妨一同期待。