双11预售24日晚8点开始，智能手机品类又要开始“神仙打架”

【天极网手机频道】双随着天猫公布双11预售时间后，让大家不仅感叹今年时间过得飞快，不少消费者已经开始将想要买的东西放进购物车里，等到24日晚上8点预售开启之后开始付各种定金，到了31日第一波开卖，11月10日进行第二波开卖。值得一提的是，今年天猫优惠力度为跨店每满300元减50元，是近年来折扣力度最大的一年。 这也就是说，大家购买的商品也有可能是近些年来买的最值的。当然，说到买买买，肯定有不少消费者会选择电子产品类的，可能会买家电产品、智能产品，其中就包括了智能手机，每年一到这个时候就会看到手机品类神仙级别的场面。

在10月13日发布的“满帧战神”荣耀X40 GT不仅配备吸睛全场的竞速战衣，还通过旗舰级骁龙888芯片、13层立体散热神装、GT级系统调优打造出战神性能铁三角，为消费者带来了全新的性能跃级标杆。

外观上，荣耀X40 GT搭载一块6.81英寸、144Hz高刷的电竞屏，并采用AI Touch预测算法，屏幕报点率达到480Hz。在动态触控方面，它还支持16倍的高精度触控，整体画面更加顺滑和精准，屏幕操控方面同样达到跃级表现。

背面，荣耀X40 GT全新“竞速黑”配色将GT超跑的设计理念融入到机身设计中。通过碳纤维纹理和荧光装饰纹理的组合，从内到外透露出极致的性能感，诠释出激烈赛场上的动态与速度美学。在竞速黑配色机身背面，覆盖了经典质感的碳纤纹理，视觉层面将战斗气息直接拉满。背部居中处还对齐覆盖了荧光绿、碳黑两色的经典撞色涂装，双荧光线条的纹理设计形似一条梦幻赛道，让人热血沸腾。赛道顶部贯穿着标志性的圆环相机模组，中间小圆内镭射出和赛道一体色的荧光绿“GT”字样，独具风格。

除了辨识度极高的竞速黑之外，荣耀X40 GT还带来了梦幻的钛空银和深邃的幻夜黑两个经典配色，可满足不同用户的审美喜好。

性能上，荣耀X40 GT搭载高通骁龙888旗舰芯片，由5纳米的先进制程工艺打造，CPU最高主频达到2.84GHz。搭配LPDDR5高速运存和UFS 3.1高速存储，荣耀X40 GT不管是打开应用还是传输文件，都能更快一步。同时，荣耀X40 GT配备了比肩专业电竞手机的13层立体散热神装，辅以荣耀GT级的系统调优方案，共同组成了荣耀X40 GT的战神性能铁三角，打造出性能体验跃级的“满帧战神”。备受好评的智慧运存引擎技术也不缺席，在12GB运存版本的基础上，额外拓展7GB运存，带来等同于19GB的超大运存体验。它还支持66W超级快充，30分钟即可充至90%，在生活中处处都能快人一步。

在骁龙888基础之上，荣耀X40 GT还通过GT级的散热设计和系统调教，实现性能跃级。13层立体散热神装几乎覆盖手机CPU、相机、Wi-Fi芯片、充电IC等所有发热源。动脉冷泵VC散热装置在常规的VC毛细丝网的基础上，增加了高效专业冷却回流设计，冷端液体快速高效回流至核心热源;同时在核心热源区搭建多个蓄水装置，时刻准备着应对快速降温的挑战，提升整体散热效率。

目前，荣耀X40 GT已开启预售通道，10月18日10:08正式开售，8GB+256GB版本首销到手价1999元;12GB+256GB版本首销到手价2299元，感兴趣的用户可前往荣耀商城、荣耀亲选商城及各大授权电商进行选购。恰逢双11活动，官方可能还会有其他优惠活动，届时大家可以持续关注一下。

如果对折叠屏感兴趣的用户，那么不得不提这一款vivo X Fold+。9月底发布的vivo X Fold+，虽然在发布会之前积极备货并做了大量准备，但依然难挡消费者的热情，vivo X Fold+预售即售罄， 首销当日全平台售罄，并刷新折叠屏品类销售成绩，难逃折叠屏手机的真香定律。

相对于X Fold来说，vivo X Fold+在设计、性能、体验等方面全面提升，不仅搭载了行业领先的骁龙8+ 定制SPU安全芯片，还进一步增强了产品的续航能力，同时为消费者带来更好的软件体验以及全新的华夏红配色。vivo X Fold+不论是硬件性能，还是软件体验都更进一步，持续打造更强的折叠屏旗舰的产品价值和一用难回的使用体验。

硬件配置上，vivo X Fold+为了实现强者更强，处理器方面搭载了与高通合作联合研发了骁龙8+定制SPU安全芯片。与X Fold的处理器相比，骁龙8+定制SPU安全芯片最大的变化是采用了更先进的4nm工艺制程，性能更强、功耗更低，真正做到了性能与功耗兼顾。而续航部分，vivo X Fold+在不增加机身体积和重量的前提下，将电池容量增加到了等效4730mAh，整体续航提升超过20%。

充电部分，vivo X Fold+的有线充电搭载折叠屏首发80W双电池闪充，至快18分钟左右可以充至70%，至快35分钟左右充电至100%;而无线充电部分，X Fold+的50W无线充电至快4分钟充至10%，至快53分钟充至100%。最后，vivo X Fold+还标配PD双Type-C插口氮化镓充电器，能够满足多个电子设备的充电需求，日常差旅场景使用起来更加从容。

价格方面，作为X Fold系列的最高配版本，vivo X Fold+提供12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，价格分别为9999元和10999元，比X Fold有小幅提升。同样，在双11期间可能会有更多优惠活动，届时可持续关注官vivo网优惠政策。

热议度最高的还属iPhone 14系列。iPhone 14系列发布上市之后消费者对其评价是褒贬不一。尤其是入门级的两款机型iPhone 14和iPhone 14 Plus更是被骂得“体无完肤”;而Pro版本的两款机型却是备受欢迎，甚至首批订购iPhone 14 Pro版的用户等发货等了一个多月都还没到手，线下门店更不用说，直接没有现货。

为什么说iPhone 14系列不值得买，要买就买Pro版本呢？第一是外观，14系列还用着铁刘海的造型，Pro版本则是改用了被称作是既是硬件也是软件的“灵动岛”设计，硬件是因为它屏内确实同样安排了各种传感器，软件是因为苹果赋予了这个“灵动岛”实现各种推送消息的功能，包括弹出音乐、隔空投送、赛事比分等消息，将槽点改为卖点，确实新颖。

背板设计没有什么不同，虽然14 Pro系列用上了4800万像素的镜头模组，但其实跟13 Pro没有太大的区别，对iPhone手机一知半解的消费者可能根本分不出来。如果想靠配色去分辨，你也只能分辨出一个暗紫色，因为配色上还是相同的3个经典颜色。

iPhone 14 Pro拥有一块6.1英寸的超视网膜XDR显示屏，iPhone 14 Pro Max则是6.7英寸。它支持ProMotion自适应刷新率(最高可达120hz)、支持HDR显示、原彩显示、P3广色域并拥有1000nit的最大亮度、1600nit的峰值亮度等等，它与前代iPhone 13 Pro不同的地方有分辨率、新增加的全天候显示、新增加的2000nit峰值亮度(针对户外场景)等。

核心硬件方面，iPhone 14 Pro全部搭载了A16仿生芯片，这是一颗更强大的芯片，从功耗到性能都全面优越于A15;iPhone 14 Pro的续航能力也有部分提升--官方称它支持最高23小时的连续视频播放时长，而14 Pro Max更是达到了29个小时。但是续航跟体重成正比的，续航提升了，体重也跟着提升了。

目前，iPhone 14全系已经开售，iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max四款机型起售价分别为5999元，6999元，7999元以及8999元。有兴趣但是预算不足的用户，可以等等看双11的电商大促有没有降价活动，毕竟前几天iPhone 14的优惠力度已经达到1000元了，成为了史上掉价最快的一代产品。

如果对影像要求很高的用户，OPPO Reno8系列是不二之选。OPPO Reno系列一直以影像实力派闻名，最新Reno8系列前后搭载双旗舰人像镜头，前置配备OPPO和索尼联合设计的3200万像素IMX709超感光猫眼镜头，在面对夜景、逆光等场景时，依旧可以保障清晰明亮的成像效果。自拍时结合焕彩美颜算法，肤色还原自然，肤质清晰不假面，轻松拍出原生肌理级自拍。后置配备5000万水光人像三摄，5000万像素旗舰大底以更大的感光面积带来高画质人像。配合相应优化和算法，足以满足用户日常多场景拍摄需求。

OPPO Reno8 Pro+采延续了前代的3200万像素超感光猫眼镜头，双芯人像摄影系统带来芯片级4K超清夜景视频，让视频每一帧的画面都来自于明暗两帧的融合，即使是逆光，也能通透明亮;OPPO Reno8 Pro同样是3200万像素超感光猫眼前置镜头，后置采用5000万像素广角主摄，索尼IMX766传感器，1/1.56英寸感光面积，辅以800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，有了马里亚纳MariSilicon X和OPPO独有的人像算法矩阵的加持，形成专业的双芯人像摄影系统，最高可以支持20bit的影像处理和Ultra HDR超动态范围。值得一提的是，Reno8系列支持手势拍照，即便是没有路人帮忙，自己也可以美美的拍出全景照片。

性能方面，OPPO Reno8 Pro+和OPPO Reno8 Pro分别搭载天玑8100-MAX和第一代骁龙7移动平台，加之其配备X轴线性马达及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，通过图形异构技术和GPA稳帧技术等高性能技术，对游戏场景进行重构渲染，解决高负载场景带来高功耗和帧率不稳等问题，可大幅提升游戏体验能够轻松应对中大型手游和多任务处理;OPPO Reno8则搭载天玑1300处理器，采用8核CPU架构设计。同时再搭配上最高12GB+256GB内存组合，无论是面对多应用处理还是各类热门手游，均可以保障流畅、稳定的运行体验。另外，Reno8系列全系搭载了4500mAh电池以及长寿版80W超级闪充，仅需10分钟就可让手机从0%充至45%，具备出色的续航与更耐久的使用能力。

作为一款影像手机，其实外观设计并不用太在意。但作为“颜值担当”，OPPO Reno8系列在外观颜值方面带来了足以让用户眼前一亮的设计，并且提供了鸢尾紫、微醺、晴空蓝、夜游黑四款时尚的配色，每一款都极具特色。全系的直角中框设计，后盖和相机模组巧妙地衔接于一体，带来浑然天成的视觉效果的同时，触感也得到了提升，加之Reno8仅重179g、薄至7.67mm的轻薄机身，使用时可获得绝佳握持体验。

目前OPPO Reno8系列产品在OPPO商城、京东、天猫等电商平台及OPPO线下门店火爆热销中，提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本，可多方位满足用户选购需求，如果有需求的用户可前去官网或是线下门店了解更多优惠信息。

当然，双11大促可以尽情买买买，但是消费者也要看清个中猫腻，趋向于理性购物，要留心商家的促销规则，避免踩坑。