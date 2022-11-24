轻旗舰性能，Reno9 Pro+搭载第一代骁龙8+移动平台

【天极网手机频道】11月24日，OPPO召开新品发布会，发布了全新的OPPO Reno9系列。其携高颜值轻薄设计、流畅轻旗舰性能与双芯质感影像等特性，再次刷新大众对于Reno系列的认知。不过，想必不少同学对于其性能配置比较好奇，所以我们就以OPPO Reno9 Pro+为例，来看看这款轻旗舰具体的性能表现如何。

核心配置上，本次的OPPO Reno9 Pro+搭载的是第一代骁龙8+移动平台。这款作为今年旗舰机标配的处理器，采用了台积电先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗则降低30%，能效表现和极限性能表现俱佳。同时，在第七代AI Engine人工智能引擎的加持下，第一代骁龙8+移动平台的AI融合进一步加速，能效提升20%。

从账面数据来看，OPPO Reno9 Pro+的性能水平完全能够比肩旗舰机。当然，具体的性能表现还得通过实际测试。在安兔兔跑分平台测试中，OPPO Reno9 Pro+跑出了109万分的出色成绩，说明厂商对于芯片的调校还是比较到位的。配合满血版LPDDR5 +UFS 3.1的硬件配置组合，以及最高可选择16GB+512GB的超大存储组合，确实能够让手机有着更为流畅迅猛的性能和读写表现。

接下来进行《王者荣耀》游戏测试，测试环境为：室温26℃、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、开启性能模式，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画质”。

通过20分钟左右的游戏对局测试，OPPO Reno9 Pro+跑出了一条比较稳定的曲线，平均帧率为117帧左右。在游戏的过程中，游戏人物的形象、画面质量、光晕、描边等方面的还原度相当之高，操作也十分顺手，无论是进行快速移动还是激烈团战都非常顺滑，带来了全程稳帧如一、更省电的游戏体验。

OPPO Reno9 Pro+拥有如此优异的游戏表现，除了第一代骁龙8+移动平台的强力加持外，还得益于OPPO自研的全链路游戏稳帧技术，解决了高负载游戏带来的高功耗、帧率不稳定等问题。另外，本次OPPO Reno9 Pro+还内置4D振感技术，能够模拟游戏场景下释放技能的真实振感，带来更加沉浸式的游戏体验。

而与手机性能相关的另一大因素自然是散热能力。为了提升手机的散热水平，OPPO Reno9 Pro+采用航天级金刚石散热系统。例如其中的特殊的高取向度超晶石墨，能够显著提升目标方向上的导热性能，较现有石墨材质提升30%。而金刚石导热凝胶的导热系数较普通材质提升50%，配合大面积VC均热板，快速将核心热能导出，让手机时刻保持流畅。

总的来说，OPPO Reno9 Pro+的整体性能表现相当出色，凭借着“第一代骁龙8+移动平台+满血版LPDDR5 +UFS 3.1”性能三件套，在游戏方面的体验已经足以比肩大部分旗舰机。如果说，你对于手机的性能有着较高的要求，或者平时玩手游的时间较长，那么这款长时间稳帧运行的OPPO Reno9 Pro+或许是个不错的选择。