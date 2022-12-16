OPPO Find N2 Flip影像：5000万像素超清外屏自拍

【天极网手机频道】在现有的技术下，折叠屏手机的形态主要分为横折与竖折，分别对应大小两种折叠屏产品。日前，OPPO发布了一款全新的竖折折叠屏产品――OPPO Find N2 Flip，其拥有了最大尺寸的外屏，能够带来相当丰富的交互体验，其中就包括了利用外屏进行自拍。

据了解，OPPO Find N2 Flip的外屏则采用了竖向折叠形态中最大尺寸的屏幕，高达3.26英寸的尺寸以及17：9的比例，不仅让用户操作起来更为方便，也更加符合用户内外屏切换时的视觉习惯。而在功能上，OPPO Find N2 Flip的外屏支持多场景服务卡片，包括日程、天气、相机、计时器、耳机等基础功能。同时，它也具备定制屏幕个性化设计、一推即秀等一系列个性化的交互功能。

基于这块超大尺寸的外屏，用户能够利用它进行自拍。在后置影像模组上，OPPO Find N2 Flip配备了5000万像素索尼IMX890超感光大底传感器，以及800万像素超广角镜头，高像素的硬件为拍摄超清画面提供了硬件基础。而外屏紧邻后置影像模组，用户完全可以利用大尺寸外屏的超清显示与后置的高素质镜头，拍摄更为清晰的自拍照。

OPPO Find N2 Flip作为一款小折叠屏产品，其具备了大部分同类产品具备的功能特性，但又拥有其他产品所不具备的超大尺寸外屏，能够给用户提供更为多样化的功能，从而大幅提升用户的各项交互体验，确实是一款实实在在“好用”的产品。