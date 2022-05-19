无双芯不旗舰 vivo S15系列用冲劲回应年轻人期待

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【天极网手机频道】5月19日，主题为“每一拍，都有电影感”的vivo S系列新品发布会于线上举行，vivo S15系列新品vivo S15及vivo S15 Pro正式亮相，5月27日开售。这是vivo S系列史上最大的一次蜕变， vivo S15系列在影像、性能、设计上突破众多“第一次”，带来全方位旗舰级用户体验。

其中，vivo S15 Pro采用独家定制索尼IMX766V传感器，打造5000万像素超感光影像系统Pro; 搭载“性能双子芯”天玑8100和独显芯片Pro，以及电竞级仿生散热系统、80W双电芯闪充，无双芯不旗舰。 vivo S15延续S系列独到的审美，承载夏日印象，融合创新工艺与经典直屏设计;骁龙870巅峰版搭配自研VMET内存增强技术与异构计算系统，刷新骁龙870性能“天花板”。

口袋里的专业影像团队 每一拍都有电影感

四年以来，vivo S系列专注于人像拍照的不断升级，一步步从“人像标杆”向“人像之王“迈进。vivo S15系列软硬件齐头并进，整合“摄影师、化妆师、修图师、调色师”等一整支专业团队，为vivo S15系列融入清晰自然的电影人像质感，带来媲美影棚级的“电影感人像”拍摄效果。

硬件方面，vivo S15系列全系主摄标配大底传感器和OIS光学防抖，vivo S15 Pro更进一步采用5000万像素索尼定制版IMX766V传感器，提升感光能力的同时确保色彩准确还原，直出5000万像素人像大片，细节一览无余。配合行业领先的蜂鸟超级防抖，大大增加暗光拍摄画质和成片率。即使是手持走动的情况下进行视频拍摄，无需进行过多画面裁切，也能获得清晰又顺滑的录制效果。

软件方面，vivo S15系列向商业级修图效果看齐，打造影棚级人像算法，结合夜景降噪、超级夜景算法等 vivo 算法矩阵，还原纯净画面和人脸细节，并运用“记忆色”色彩理论体系，最终实现如电影一般自然生动、光彩照人的人像效果。

基于影像方面软硬件的全面升级，vivo S15系列突破夜色极限，从黑光夜视升级为更为领先的实时黑光夜视，预览实时可见，亮度实时可控。哪怕是在充满挑战的暗光环境中，也能让你自由地记录和表达，将夜色故事如电影般记录。

与此同时，vivo S15 Pro也从百年电影工业中寻找灵感，为拍摄加入媲美专业设备的电影氛围感。vivo S15 Pro通过反向利用光学防抖，实现了模拟真实摇摄抓拍的效果，并通过一整套复杂的对抗学习算法，新增元气萌漫、水彩漫画两种二次元漫画风格，突破次元壁，真正实现每一拍都有电影感。

前置人像一向是S系列的拿手好戏。vivo S15 Pro持续升级，前置3200万像素超清大底传感器，单像素尺寸较上代提升56%，暗光画质下也能拍出生动细节。同时，vivo S15 Pro前置行业领先的 AF自动对焦功能，支持15cm至无穷远自动对焦，无论远近明暗，都能拍出画质清晰、光彩照人的效果。

无双芯不旗舰 不是游戏手机但王者荣耀120Hz

vivo S15系列从芯片、散热到闪充设计用料毫不手软，实现全方位飞跃式升级。此次，vivo S15 Pro突破性搭载两颗旗舰级芯片――天玑8100和独显芯片 Pro。

作为芯片中的“超级新星”，天玑8100采用行业领先的5nm制程工艺，性能和能效提升多达20%。独显芯片Pro能分担主芯片一半的渲染工作量，智能动态插帧提高流畅性，让普通游戏变高帧、高帧游戏更稳定、高帧同时更省电。两者组成“混合动力”，让vivo S15 Pro拥有旗舰级的性能，跑分突破83万，同时拥有入门级的功耗，王者荣耀实测2小时稳帧运行。

vivo S15 Pro同时拥有电竞级仿生散热系统，超大VC均热板+超大石墨烯散热片，总散热面积达到44389mm2;从塔克拉玛干柽柳上汲取灵感，在均热板的数百根支撑柱上，通过精密工艺蚀刻蓄水沟槽，打造出“人工毛细根系”，在发热源提升30%储水能力。在手机散热技术进入瓶颈的今天，能为手机换来最高1.2℃ 的温度改善。

配合三星120Hz E5超感曲面屏的超清分辨率和精准色彩表现、X轴线性马达模拟的真实触感、封闭式立体声双扬声器的澎湃声效和80W双电芯闪充技术，vivo S15 Pro能为用户带来媲美游戏手机的电竞级游戏体验，酣畅淋漓。

全系升杯 vivo S15既是偶像派也是实力派

年轻人的世界是多元的，审美也是如此。vivo S15系列一如既往追求质感的设计，带给用户更多的选择。vivo S15区别于vivo S15 Pro的双曲面屏设计，带来一体航空铝直边中框设计。精工细作的直边工艺，亮面锐利透亮，哑面柔和舒适，搭配2.5D玻璃后盖，极具高级质感。

同时，vivo S15配色有盛夏、浅金、耀黑三种选择。其中，vivo S15盛夏通过全新升级的萤石AG 工艺和水波纹设计，让玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空，让你仿佛把盛夏的风、雨、阳光握在了掌心。

在性能方面，vivo S15独家定制骁龙870巅峰版，延续8系旗舰规格，更有vivo自研VMET内存增强技术与异构计算系统加持，让骁龙 870 巅峰版澎湃性能全力释放，跑分创下78 万分新高。搭配vivo S15电竞级仿生散热系统、66W闪充和120Hz超感竞速屏，vivo S15同样能满足你对“实力派”的所有期待。

持续突破 用年轻人的冲劲回应年轻人的期待

作为定位于年轻人的手机，vivo S系列一直聚焦年轻人的需求，不断突破。从“自然美”到“电影感”，从影像到性能，vivo S15系列在突破中再次引领人像拍照的升级，也在影像之外带给年轻人更多惊喜。正如vivo产品副总裁欧阳伟峰所讲：“我们想要用一波年轻人的冲劲去回应年轻人们的期待”。迄今四年多的时间里，vivo S系列用户已经接近3000万。这一次，vivo S15系列将以满格的诚意，让这些年轻人不必再做选择题。

vivo S15 Pro有盛夏、耀黑两种配色， 8GB+256GB版本，3399元;12GB+256GB版本，3699元。vivo S15有盛夏、浅金、耀黑三种配色，8GB+128GB版本，2699元;8GB+256GB版本，2999元;12GB+256GB版本，3299元。以上所有版本将于发布会之后在vivo官网、官方体验店、京东、天猫、苏宁，以及线下各类合作门店开启预售，并于5月27日正式开售。

在本次vivo S15系列发布会上，vivo 音乐家族新成员vivo TWS Air也正式亮相，其拥有全新的双色翻转设计、毫不缩水的 25 小时超长续航、AI 通话降噪等等特性，也支持vivo最新的「帐号直连」功能，售价199元，5月19日开启预售，5月31日正式开售。