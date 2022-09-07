星纪时代官宣，将携手魅族推出低轨卫星直连手机！

作者：骷

【天极网手机频道】近日，吉利旗下的星纪时代宣布，将推出全球首款直连低轨卫星消费级手机。不久前，吉利集团旗下湖北星纪时代科技有限公司、湖北星纪魅族控股有限公司“云揭牌”活动在上海、珠海、武汉三地同时举行。

星纪时代、星纪魅族将在武汉经开区布局高端手机业务、可穿戴移动终端业务，推动消费电子与汽车产业深度融合，做强生态圈，为用户提供万物互联的多屏互动生活体验。星纪时代致力于研发、制造高端智能手机、XR 技术产品、可穿戴智能终端产品。

星纪时代 CEO 王勇表示，“从 3G 时代开始，我们从最初用手机打电话转变到通过手机来获取信息、交流的“看”手机时代，可以说，触摸交互的方式引领了整个变革。下一个十年，由于人们对于多设备智能融合体验需求的飞速增长，需要一个全新的信息显示和交互方式。我们看中了时代变革这个机会窗口，ALL IN 进来，专注研发新一代智能终端产品，包括星纪互联手机，AR 技术相关产品，智能汽车相关技术等，并且融合这些技术，希望带给人们一种全新的沉浸式体验，实现物理世界和数字世界的星纪穿越。”

星纪时代还提出了一个星纪互联技术，该技术通过5G + 低轨卫星通信 + 近场通信实现全域覆盖，多端互联，从而达到让用户永不失联的目的，而低轨卫星的则是为该技术提供必不可少的通信支持。其还透露，星纪时代依托李书福董事长的布局，能够撬动出行科技生态中低轨卫星通信能力，未来推出的星纪互联手机将是全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，实现天地一体化和无界连接。在沙漠、深海、丛林等无人之境也能保证消费者的通讯需求，实现真正的、全场景的、全域链接覆盖。

预计最快明年，星纪时代将推出全新的高端品牌手机，也印证了不少网友的猜测。从如今的手机市场来看，确实整个市场的萎靡不振让手机厂商都开始重新思考手机未来的发展方向。全新的产品将带来一种全新的交互方式设计，叫做多模态仿生交互设计。未来星纪互联手机、AR 眼镜、智能汽车等产品将会进行融合，给用户带去无缝流转，无界连接的沉浸式体验。

看来除了苹果和华为之外，将会有越来越多的厂商开始布局卫星通信领域，相信除了星纪时代本身，魅族也会推出相关产品。未来也许所有手机都会支持卫星通信的支持，不过目前受限于手机自身的原因，卫星通信还仅停留在传输文字层间。